En cuanto a la inflación, el ministro aseguró que ya hay un control sobre ella. “El objetivo del Banco de la República de enfriar la economía ya se cumplió. La demanda se desaceleró. Los riesgos de calentamiento de la economía ya no están. La inflación dejó de subir. Tenemos tres meses en que la inflación viene bajando, no al ritmo que quisiéramos, pero estamos controlando la inflación”, sostuvo Bonilla.

Agregó que cuando se disparó la inflación, estaban subiendo los precio de los alimentos, pero no de los combustibles.

“Eso significa que acá no se ha combatido toda la inflación, sino solo un componente. Hoy los combustibles no están bajando, y por eso no cae al ritmo que quisiéramos”, señaló Bonilla.

Tasas de interés

Hay que recordar que el pasado 31 de julio, la Junta Directiva del Banco de la República decidió por unanimidad mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 13,25 %, que había comenzado con su reunión de junio de este año.

Desde septiembre o el mes de octubre se podrían presentar recortes en las tasas. Esta situación va a depender del comportamiento de la inflación y las presiones alcistas que puede ejercer el alza de la gasolina.