Ministro de Hacienda ya anunció tres cambios a su reforma tributaria, ¿cuáles son?

En declaraciones ayer a Noticias Caracol, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que hará algunos ajustes a su reforma tributaria, y que ya prepara el Gobierno Petro al proyecto de ley que fue radicado ante el Congreso el pasado 8 de agosto.

“Yo espero que me hagan más propuestas de cómo aumentar los impuestos, no solo cómo reducir. Dicen ‘eliminen eso, elimine lo otro, ponga esto más blando’, pero yo quiero que me hagan propuestas, por ejemplo, esta de los 10 millones de pesos es una propuesta que sí nos sirve”, afirmó el ministro Ocampo.

Según el portal económico DataiFX, Ocampo ya le puso el ojo a la propuesta de los empresarios, respaldada por Asobancaria, que pide prohibir transferencias en efectivo que pasen los $10 millones. “Evitar que las personas que hacen actividades ilícitas en particular paguen todo en efectivo. Aquí tiene que haber un control para evitar eso y de esta manera incorporarlo al sistema tributario”, manifestó el ministro a Noticias Caracol

Ocampo dijo al noticiero de la cadena televisiva que su reforma ha sido bien recibida por el colombiano de a pie, los gremios y las empresas, pero acepta que tres propuestas abrieron el debate, por eso, esta semana la tributaria tendrá ajustes.

“Eso del tema de los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Segundo, el impuesto a los dividendos, en esos dos casos vamos a hacer ajustes en los próximos días y el tercero es en las zonas francas donde mis reuniones en la ANDI fueron excelentes”. Así lo relató DataiFX.

También el ministro de Hacienda dejó claro, según DataiFX, que no se baja de la idea de recaudar inicialmente $25 billones con la reforma tributaria. Además, indicó que esta semana van a presentar el mensaje de urgencia a la reforma tributaria, “para tener una aprobación incluso antes de que comience el debate del presupuesto”.