Moody´s rectificó a Minhacienda y aseguró que su revisión no implicó nuevo análisis

Pese a que ayer el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado en el que afirmaba que la calificadora de riesgo Moody´s había confirmado la nota crediticia de Colombia en Baa2 con perspectiva estable, es decir, dos escalones arriba del grado de inversión, la agencia aclaró que no se trató exactamente de eso, sino que se hizo una revisión de la calificación hecha en 2019, lo que no implicó a un comité evaluador ni un nuevo resultado.

Señalaron que el reporte anual sobre el país titulado “Government of Colombia – Baa2 stable: Annual credit analysis”, profundiza sobre los factores que sustentan la calificación actual de Baa2 con perspectiva estable.

Y además dijeron que en “un comunicado titulado ‘Announcement of Periodic Review: Moody’s announces completion of a periodic review of ratings of Colombia, Government of’ aclara que no se produjo ninguna acción de calificación ayer, sino que este anuncio es parte de la revisión semestral que se hace de los elementos que sustentan la calificación del país”.

Por tal razón, todavía se deba esperar a que la agencia emita una evaluación, dado que la última oficial se hizo el 23 de mayo de 2019, en la que se pasó de tener una calificación Baa2 (Negativa) a la Baa2 (Estable) que se conoce, y que, cabe aclarar nuevamente, se revisó ayer.