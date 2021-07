Nike y Adidas anuncian cierres en fábricas asiáticas debido a restricciones por Covid-19

Algunas de las empresas de calzado y confección más grandes del mundo están viendo cómo la producción se reduce a medida que las fábricas del sudeste asiático luchan por mantener las luces encendidas en medio de uno de los resurgimientos del covid-19.

Varias empresas que producen productos para gigantes mundiales como Nike Inc. y Adidas AG han informado de suspensiones de plantas en Vietnam durante las últimas semanas, ya que las autoridades imponen restricciones para detener el virus.

Otras industrias, como las fábricas de Toyota Motor Corp. en Tailandia, también se están reduciendo a medida que varios países de la región registran cifras récord de casos y muertes.

"Va a ser peor antes de mejorar", con los cierres y las interrupciones del personal aumentando en Asia, dijo Deborah Elms, directora ejecutiva del Asian Trade Center con sede en Singapur.

“Lugares como Vietnam que evitaron en gran medida el bloqueo no pueden mantener una postura abierta. Con las vacunas dolorosamente lentas, supongo que habrá más cierres en las fábricas, y el efecto dominó se sentirá en otros lugares ".

Los cierres temporales se producen cuando las líneas de montaje se preparan para la temporada de compras navideñas en Estados Unidos y Europa. Los retrasos podrían significar que los zapatos, trajes, sudaderas y otras prendas no estarán en los estantes de los grandes almacenes para el Día de Acción de Gracias, el inicio tradicional de la temporada de compras navideñas, dijo Michael Laskau, fundador de Paradigm Shift, con sede en Ciudad Ho Chi Minh, que funciona. como intermediario entre fabricantes y clientes extranjeros.

El comercio de bienes ha sido un amortiguador poco común para la economía global devastada por covid, especialmente para los países asiáticos con grandes exportaciones, pero los últimos informes muestran grietas en este pilar de crecimiento.

El aumento impulsado por la variante delta ha afectado especialmente al sudeste asiático , lo que subraya las delicadas decisiones de los responsables políticos que están equilibrando las campañas de vacunación y las restricciones de movilidad mientras intentan mantener a flote sus economías.

El dolor de fabricación es especialmente agudo en Vietnam, donde los funcionarios han tomado medidas drásticas para garantizar que las fábricas puedan seguir funcionando. En algunos casos, las empresas de electrónica y tecnología han hecho que los trabajadores duerman durante la noche en el lugar.

La industria de la confección, con menores ganancias y más trabajadores, no ha podido replicar ese esfuerzo. Feng Tay Enterprise Co, Pou Chen Corp. y Sports Gear Co. se encuentran entre los fabricantes que han suspendido algunas operaciones en Vietnam.

Phan Thi Thanh Xuan, vicepresidenta de la Asociación de Bolsos y Calzado de Cuero de Vietnam, dijo el viernes que más de 90% de los 800 miembros del grupo entre los fabricantes y exportadores de zapatos en el sur del país han detenido temporalmente sus operaciones.

"La mayoría de las fábricas que abastecen a Nike y Adidas en Vietnam han suspendido la producción", dijo Xuan.

La producción de las dos empresas representa aproximadamente 80% de las exportaciones de calzado vietnamita y emplea al menos a 500.000 trabajadores, o aproximadamente la mitad de la fuerza laboral de la industria del calzado vietnamita.

Xuan dijo que la asociación está pidiendo al gobierno que levante las restricciones de horas extras para que las fábricas puedan compensar las pérdidas de manera productiva una vez que vuelvan a abrir. También está pidiendo al gobierno que permita a las empresas obtener sus propias vacunas, que actualmente distribuye el gobierno.

"La salud y seguridad de nuestros compañeros de equipo, así como la de nuestros proveedores, sigue siendo nuestra principal prioridad", dijo Nike en un comunicado enviado por correo electrónico.

"Seguimos trabajando con nuestros proveedores para apoyar sus esfuerzos en respuesta a la naturaleza dinámica y sin precedentes de covid-19".

Adidas se negó a comentar, citando un "período de tranquilidad" que las empresas toman antes de informar las ganancias, lo que hará el 5 de agosto.