“Ningún páramo delimitado puede tener minería a gran escala”: Iván Duque

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuándo se podría entregar el tramo que falta de la vía Yuma?

Yo espero poder entregar esa obra como Presidente de la República, obviamente hay una parte que tiene que ver con diseños y trámites, pero desde nuestra parte, del Invías, tenemos la convicción de acelerar esa proyección. Está presupuestado inicialmente por parte del Invías en algo alrededor de 50 mil millones de pesos; ha dicho el Gobernador de Santander que aportará 10 mil millones, ha dicho el Alcalde de Barrancabemeja que aportará 3 mil millones, y nosotros estamos dispuestos a aportar esa suma restante, es decir 37 mil millones de pesos.

¿Cómo van los proyectos para Barrancabermeja como el Distrito Malecón y todo el tema de las Áreas de Desarrollo Naranja?

En enero, tan pronto se posesionó el alcalde de Barrancabermeja, nos reunimos en la Casa de Nariño, estaba también el señor Gobernador y hablábamos de la importancia que tiene para Barrancabermeja desarrollar esa visión hacia el río, por eso lo que nosotros queremos es que el Malecón tiene que ser en sí mismo un área de desarrollo naranja, es decir, un distrito cultural, creativo para la juventud y que puede ser para tener conciertos al aire libre, para expresiones artísticas y ahí existen unos aportes que vendrán por parte de Cormagdalena, unos aportes de la Alcaldía, la Gobernación y otros del Gobierno Nacional. También está involucrado Ecopetrol y lo que queremos es un área contigua al desarrollo del Malecón, en una infraestructura que tiene el municipio, desarrollar un centro de formación del Sena donde tengamos habilidades para la economía creativa, para la economía digital y que conviertan esa área de desarrollo naranja en un epicentro de actividades de la juventud.

¿Cómo se fortalecerá la economía con el transporte multimodal en la región?

Es importantísimo, nuestra meta es que estemos entregando la licitación de la navegabilidad del río Magdalena en el primer semestre del 2021. Nosotros encontramos ese proceso con muchas complejidades, yo creo que se ha dimensionado bien, estaremos haciendo la licitación y yo creo que se crea una perspectiva de mucha tranquilidad y mucha certidumbre para el desarrollo de la navegabilidad. Este departamento tiene industria, agroindustria, ganadería, minería, tiene potencial forestal tremendo, tiene agroquímica, emprendimiento de valor agregado en textiles, tiene industrias creativas, es una combinación y queremos potenciar.

¿Cuál es su posición frente al tema del agua y especialmente con el Páramo de Santurbán?

He sido defensor histórico de los páramos, yo apoyé en su momento la Ley de Páramos, una de las cosas que creo es que Colombia tiene que proteger sus ecosistemas delimitados de páramos. Los páramos son una riqueza única en el mundo. En Santander hay miles de familias que históricamente han vivido de la minería, otros en la agricultura, otros en la ganadería, pero hay que ayudarles a su transformación productiva, hay que llevarlos a los sistemas sostenibles.

Los Senadores firmaron una carta para prohibir la megaminería en los 37 páramos, ¿va a atender esa solicitud como política de Gobierno?

Está en nuestro Plan de Desarrollo, que tiene un capítulo total dedicado a la protección del medio ambiente, en ningún esquema delimitado de páramo en el país se puede desarrollar minería de gran escala, adicionalmente cuando hablamos de proteger los páramos, hablamos de proteger el agua. Si usted ve en mi discurso en Naciones Unidas, estamos protegiendo también los ecosistemas complementarios.

¿Qué le decimos a los santandereanos frente a la defensa del Páramo de Santurbán?

Muchas personas han tenido especulaciones, yo le he dado una información muy clara a la autoridad ambiental: la objetividad. La autoridad ambiental tiene que pronunciarse con tranquilidad, con transparencia, con contundencia, y sobre todo sustentado en la evidencia, por eso a mí me parece que hay que reafirmar el primer compromiso, que es un compromiso de ley, ningún páramo delimitado puede tener minería a gran escala. Cuando se han presentado solicitudes de licenciamiento, en cualquiera de las áreas que son de competencia, la autoridad ambiental tiene que pronunciarse sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de presión.

¿Qué viene ahora con el proyecto minero con la decisión de la Anla de archivar el Estudio de Impacto Ambiental?

Hay un trámite que se deberá surtir. Un tiempo perentorio donde los gestores tendrán que decir si aceptan o no el dictamen. Si no, tendrán que presentar la reposición. Lo cierto es que lo que se les está diciendo es que no hay información suficiente para tomar una decisión. Creo que es una decisión responsable que ha tomado la autoridad ambiental.

¿Y sobre los proyectos pilotos de investigación para los yacimientos no convencionales?

Aquí no se han tomado decisiones que no consideren la ciencia y experiencia en materia ambiental. Me gusta que no es una decisión política, es una decisión basada en la ciencia. Y esas decisiones las han tomado países que son líderes en el mundo en la política ambiental, pero que han desarrollado sus recursos naturales como Canadá, que ha podido realizar yacimientos no convencionales, luego de pilotos de investigación.