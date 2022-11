$!“Nos estafaron en el Vaticano”: Así vivieron unos colombianos el pago millonario por un almuerzo

Él le preguntó que qué les recomendaba y el mesero les dijo que unas carnes. “Ahí al frente de cada carne decía 8 euros, entonces pedimos dos carnes; pedimos cinco caldos que no estaban en la carta pero él nos dijo: ‘¿No les provoca un caldo antes?’, entonces pedimos como un caldo de pescado y él no nos dijo en ningún momento el precio; pedimos cinco lasañas y dos espaguetis y el hombre nos dice que la lasaña viene acompañada de albóndigas y que viene acompañada de salsas”, comentó el hombre víctima de la estafa a Pulzo y MiOriente.

Posteriormente, dice el texto de estos medios, él llamó a uno de los meseros y le dijo que la carta indicaba que la carne costaba 8 euros, que por qué le estaban cobrando 90 euros. Frente a esto le respondieron “Ah, no, es que es por gramo”, y entonces él le manifestó que, “usted no me explicó eso en el momento que yo le dije que me explicara la carta (...) Yo le dije: ‘Explíqueme bien la carta para que no tengamos enredos’”.

Pulzo y MiOriente dan más detalles: El mesero le dijo que la carne la cobran por gramos. Por cada 100 gramos son 8 euros. “¿Cuánto pesa la carne?”, preguntó, y le dijeron que la carne pesa un kilo, a lo que él respondió: “Un kilo, ahí hay 10 veces 100 gramos, entonces ¿por qué me estás cobrando 90 euros si se supone que, si son 10 veces, serían 80 euros?”. La réplica del mesero fue: “Es que eso pesa la carne, pero es que también le pesamos las papas y la ensalada”.

La narración de los dos medios agrega que esto no solo sucedió con la carne, sino con todos los alimentos que pidieron. Respecto a la lasaña le dijeron que hasta cobraban las salsas pesadas. En otros productos le reconocieron un error en el cálculo y le cambiaron la factura en tres ocasiones.

El mesero, según narra el hombre víctima de la estafa, le dijo finalmente en un tono amenazante: “Si usted pasa estas facturas en alguna red o en alguna cosa, yo lo demando a usted porque esas facturas no son del establecimiento”.

Al final de la situación y en medio de toda la confusión, el hombre decidió pagar. Estaba con su familia y decidió no permitir que la situación afectara el viaje.

Esta experiencia no solo ha sido vivida por ellos. En la página de TripAdvisor, el restaurante Café Vaticano cuenta con más de dos mil comentarios en los que las personas denuncian estafas por parte del establecimiento.