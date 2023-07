Nuevo Ministerio de la Igualdad tiene mayor presupuesto que los ministerios de Transporte y de las TIC

En el next day dólar cerró a la baja en $4.143

“Ojalá el próximo gobierno no lo borre. Dependerá del electorado colombiano. Ya les da envidia que las primeras políticas que hace este Gobierno, cuando no ha cumplido aún un año, vayan en beneficio de los más pobres”.

“Medido por las estadísticas que se inventaron para ello, no hay casi un lugar del mundo en donde la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen sea tan grande, tan distante, como en Colombia”.

Estructura

Uno de los datos que llamó la atención esta semana es la estructura de este Ministerio que se espera que tenga cinco viceministerios, lo cual para expertos puede ser “una exageración”.

Por ejemplo, José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, trinó: “la estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente; no cinco sino máximo dos viceministros, como en otros ministerios; no 20 direcciones generales sino unas cinco; y ningún delegado en los departamentos”.