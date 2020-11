¿Pensando en comprar celular en el Black Friday? Siga estas recomendaciones

Este evento nació principalmente en los Estados Unidos, pero en Colombia también tomó fuerza desde noviembre de 2015, cuando se realizó de forma organizada por primera vez, y cuenta con más de 83 establecimientos de diferentes comercios, que ofrecen descuentos de hasta el 70 %.Como es costumbre en los últimos años, la categoría de tecnología se convirtió en una de las más solicitadas por las personas, que están en busca de actualizar, la mayoría de veces, sus dispositivos móviles, que suelen ser los accesorios más vendidos, de acuerdo con cifras de las principales plataformas de comercio electrónico en la región, como Linio y MercadoLibre.

Aquí se debe tener especial cuidado, debido a que este es un campo muy competido en este momento, si no se quiere caer en engaños y terminar adquiriendo productos que con el tiempo no servirán de mucho o que no le brindarán lo que realmente se está buscando.

No se trata solo de aprovechar los descuentos del Black Friday o adquirir un equipo móvil que tenga un diseño y la tecnología más avanzada, también se debe buscar un dispositivo confiable y seguro para no terminar pagando más dinero por él en el largo plazo.

Xiaomi, que actualmente es la tercera marca de smartphones del mundo, destaca que para sacarle el mayor provecho posible a la jornada, es asegurarse que los celulares que se vayan a adquirir ofrezcan un respaldo garantizado en diferentes ciudades del país por parte de la marca o el canal de venta antes de hacer efectiva la compra.

Frente a la tecnología que se vaya a adquirir, es recomendable que, independiente de si se busca un celular de gama alta o no, el aparato cumpla de manera generosa y robusta con las promesas de rendimiento, batería y eficiencia de la manera más efectiva posible en su relación costo-beneficio.

Así mismo, se aconseja revisar muy bien que tipo de equipo se adquiere, pues para que este sea de punta debe permitir actualizaciones en su software durante, al menos, seis meses o un año. Esto no debería ser una única vez, sino que debería poder suceder de manera reiterada para garantizar estabilidad, seguridad y eficiencia de forma permanente.

La compañía china señala que antes de hacer efectiva la compra no solo deben fijarse en las referencias que traen los teléfonos en los punto de venta, pues muchas veces estas no dan una idea clara de su potencial, sus capacidades y sus funciones diferencial.

Allí es importante buscar reviews de la marca en medio de comunicación y de expertos en el tema, que muchas veces entregan más detalles sobre lo que se puede y no se puede hacer con los equipos. En Colombia hay muchos expertos dedicados a esta labor.

Un último punto a tener en cuenta es adquirir productos de ecosistema. Esto quiere decir que en Colombia ya es posible adquirir smartphones que permiten controlar la aspiradora, el televisor o diferentes productos de la misma marca, con lo que ofrecen profundida en función de un ecosistema robusto.