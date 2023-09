Persiste la polémica sobre propuesta de reducir la mezcla de biodiésel para que el precio del Acpm no suba en Colombia

“Con esto hay que ser muy prudentes a la hora de manejar la información porque es una propuesta y no es una decisión del Gobierno”, precisó el funcionario.

La Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, a través de un comunicado, aclaró que la propuesta de reducir la mezcla de biodiésel en el diésel va en contravía de las metas ambientales del país, del encadenamiento agroindustrial, la calidad del aire, y no garantizaría una disminución en el precio del diésel.

4. Aumentaría los costos de mantenimiento de los vehículos de carga, porque el Biodiésel de aceite de palma es lubricante por naturaleza y además tiene mayores valores de cetanos de 69 vs. 48 del diésel fósil. Estas dos características hacen que extienda la vida útil de los motores, mejore su desempeño, y que las autopartes sufran menos.

3. Tendría un impacto directo en la salud pública del país, entendiendo que los componentes azufrados y los hidrocarburos aromáticos son unos de los componentes del diésel fósil que mayor material particulado generan y que no se encuentran en el diodiésel.

9. El país podría perder ahorros de hasta 150 mil millones de pesos al mes, ya que el Biodiésel no está subsidiado. Cada galón de este Biocombustible producido por la agroindustria colombiana es un galón que no se importa, es decir, que no se subsidia de combustible fósil, y son dólares que se quedan en el país.

10. La propuesta afecta la agroindustria del biodiésel y no redunda en un beneficio en precio para el consumidor de diésel. Esto es debido a que el Biodiésel, que se dejaría de consumir, sería reemplazado por diésel importado a precios internacionales.

11. Esta propuesta implicaría un desincentivo para la producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF) y combustibles sostenibles marítimos (SMF), pues la industria del Biodiésel es la base para la industria de los Biocombustibles avanzados.

¿Qué dicen los transportadores?

Nidia Hernández, presidente ejecutiva de Colfecar, gremio de transporte de carga y logística de Colombia, precisó que de darse un aumento en el precio del diésel que lo lleve a $15.000 por galón, es decir, que aumente $6.000 frente al precio actual, se estaría hablando de un impacto y un aumento en la inflación del país del orden del 3,9% para el próximo año.