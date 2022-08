$!Petro recibirá a Ecopetrol con ingresos y ganancias históricas: sorprendentes cifras del primer semestre 2022

Pese a los rumores sobre su salida, Bayón se muestra tranquilo y dice que habrá que esperar, al tiempo que destaca diálogos respetuosos con el equipo de empalme del presidente electo Gustavo Petro. Se vaya o no, al final el próximo Gobierno recibirá una empresa con cifras récord y una caja saludable de $12 billones.

Igual de histórico fue el segundo trimestre, que le dejó ventas por $43,88 billones a la petrolera estatal y una utilidad de $10,47 billones. Aunque muchos le achacan el comportamiento solo a la ruleta de los buenos precios del petróleo, Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, es claro: en el 2014 la cotización del barril de referencia Brent también estuvo alta (US$99), pero no se le sacaron los mismos réditos.

Contexto

Sin lugar para especular

Por todo lo anterior, el investigador económico analiza que quizás una vez el presidente electo vea más de cerca las cifras de Ecopetrol moderaría su tono, entendiendo que la plata que le genera al país es casi irremplazable.

Por su parte, el expresidente de Ecopetrol y también exministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, considera que el presidente electo encontrará a Ecopetrol como una compañía fortalecida fundamentalmente porque ha venido adoptando “unas políticas sanas y serias en todo contexto incluso en el de la diversificación y actividades que disminuyen sus riesgos”.

En este contexto, Rodado cree que no hay lugar para especular con la compañía, refiriéndose a los anuncios de no firmar nuevos contratos de exploración y no adelantar pilotos de fracking hechos en campaña por Petro.

Para los expertos consultados, en el corto plazo lo más importante será ver cómo quedará conformada la junta directiva de Ecopetrol tras la asamblea extraordinaria que el gobierno entrante convocará como máximo accionista, pues allí se empezará a ver si será una compañía con vocación de permanencia o se iría marchitando –en su negocio de hidrocarburos–.

Mientras tanto, en el mediano plazo las miradas estarán puestas en la transición energética, especialmente por lo que hará la firma con el hidrógeno y los aportes que tendrá ISA (adquirida el año pasado) en los frentes de transmisión y vías