Petro viajará a China para impulsar el comercio exterior y la inversión en Colombia: ¿Qué hablará con Xi Jinping?

Dicha reducción se explica por menores compras de teléfonos, máquinas automáticas para procesamiento de datos, neumáticos, motocicletas e insecticidas.

En Inversión Directa bilateral, China es actualmente el principal país asiático que invierte en Colombia, a pesar de esto estas inversiones no llegan a superar el 1,5 % de las inversiones totales que se realizan en el país; Colombia no ha realizado inversiones en el país asiático en los últimos años, exceptuando 2021 donde invirtió US$6,7 millones, los cuales no son significativos en relación a las inversiones totales colombianas en el exterior.

A pesar de esto se espera un crecimiento para los próximos años de las inversiones chinas en el país, ya que se cuenta con más de 100 empresas de diferentes sectores económicos en Colombia, lo que ha aumentado los proyectos en campos como la infraestructura, minería y energía.