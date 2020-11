Pilotos de Odeaa aceptan reducción de sueldo de hasta 50% para ayudar a mantener a Avianca

Luego del trabajo de más de cuatro meses en los que la Organización de Aviadores de Avianca (Odeaa) y Avianca sostuvieron un constante e intenso diálogo, en mesas de trabajo que fueron establecidas a causa de la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19 en la industria aérea, los pilotos informaron que llegaron a un acuerdo con la empresa.

El acuerdo, que está planteado con una vigencia de cuatro años (para algunas condiciones seis años), incluye reducciones salariales de hasta un 50% "que demuestran el importante esfuerzo que este grupo de pilotos realizará durante los siguientes años; apostándole así a la continuidad de la compañía y a generar protección del empleo".

"Con el acuerdo también se protegerá a cientos de familias de pilotos que todavía siguen en tierra y que ya completan más de siete meses sin ingresos, generando garantías económicas para todos los pilotos durante la duración del mismo", indica la organización.

Entre tanto, se conocieron algunos detalles del acuerdo entre Avianca y la Asociación de Aviadores Civiles (Acdac). Entre estas, destaca el aplazamiento hasta el 31 de diciembre de 2024 el cumplimiento de algunas cláusulas económicas como la reducción de 15% del salario mensual de los aviadores, aplicable también en la prima de vuelo, prima de antigüedad, prima de transporte y prima de alimentación, entre otras.

"Desde el 1 de enero de 2023 no habrá más rotación, para los aviadores con pensión y los aviadores de menor antigüedad según el orden del escalafón la empresa aplicará Licencias No Remuneradas de largo plazo. Si el crecimiento de las operaciones demanda mayor número de aviadores, se activaran del copiloto más antiguo al menos antiguo, y los aviadores pensionados se activarán una vez el 100% de los aviadores no pensionados estén activados", señala el acuerdo.

De igual forma, la empresa debe cumplir ciertas garantías económicas. Por ejemplo, ningún aviador recibirá entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, menos del 50% de los ingresos anuales (Garantizado anual) recibidos entre 1 de abril de 2019 y 31 de marzo de 2020.

De igual forma, la empresa dará un bono único en febrero de 2021 equivalente a 50% de la suma del salario global y otros conceptos.