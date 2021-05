$!Plantean aumentar tributación de los más ‘privilegiados’ y no cambiar el IVA

En 2020 Colombia tuvo un déficit fiscal de 8,2% y la proyección es que este año sea de 8,6%, de acuerdo con el Plan Financiero del Ministerio de Hacienda.

Si bien la fallida tributaria del Gobierno Nacional proyectaba un recaudo de $24,3 billones, la propuesta no cayó muy bien en los colombianos. Y aunque fue retirada del Congreso de la República, aún existe la necesidad de una tributaria que brinde esa estabilidad fiscal.

La Red de Trabajo Fiscal de expertos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana junto con las universidades Externado, del Rosario, Los Andes y Fescol, plantearon una propuesta con la que se recaudarían alrededor de $20 billones. Esto se lograría con el impuesto a la renta de personas naturales con altos ingresos y la eliminación de algunas rentas y tarifas a las empresas. Además, no se tendrían cambios al IVA, ni subiría ningún impuesto al consumo.

En el primer caso, se plantea aumentar la tributación de quienes por sus ingresos se encuentran en el 1%, 0,1%, 0,01% y 0,001% más privilegiado del país. “Proponemos que estén por fuera del impuesto de renta únicamente personas con ingresos mensuales de $6,5 millones, o 2.150 UVT al año (76’555.050). Solo se podrían deducir los costos y gastos asociados a la generación del ingreso. Es decir, si los ingresos de un contribuyente vienen de su trabajo, las tarifas anteriores se aplican sobre la totalidad de sus ingresos brutos. Lo mismo ocurre en el caso de las pensiones”, explicó Luis Carlos Reyes, director y cofundador del Observatorio Fiscal.

Conozca aquí la propuesta de la Reforma Tributaria

“El recaudo que se obtiene por las modificaciones al impuesto de renta de personas naturales que recomendamos proviene de las personas de más altos ingresos del país. Así, por ejemplo, el Gobierno Nacional planteaba que una persona con ingresos laborales de $500 millones al mes tributaría a una tasa efectiva del 35,9%, mientras que en la nuestra a una tasa efectiva del 40,4%. Nuestra propuesta no sólo grava a esas tasas los ingresos laborales, sino que también las aplica a los dividendos y ganancias ocasionales, que son fuentes de ingresos pequeñas o no existentes para los asalariados, pero muy importantes para los más ricos del país, y que en la propuesta del Gobierno estarían gravadas a tasas efectivas que en general no superan el 15% o el 10%, respectivamente”, afirmó Reyes.

Según se sugiere, si los ingresos provienen del arriendo de varios inmuebles, lo que calificaría como rentas de capital, se les restan a los arriendos los costos y gastos del mantenimiento de los inmuebles, y a esa diferencia se le aplican las tarifas. En caso que ese dinero provenga de un negocio que se llevó a cabo como persona natural, se restan a los ingresos del negocio, los costos y gastos pertinentes (salarios, arriendos, etc.) y se aplican las tarifas sobre esa diferencia.

Cuando los dineros llegan de dividendos, se fija estas tarifas sobre los dividendos y por ganancias ocasionales, como en el caso en el cual el contribuyente es accionista de una empresa, y la empresa le compra algunas de sus acciones a un precio superior al que pagó inicialmente.