Plataformas digitales, como Rappi, le ponen reparos a la reforma laboral del Gobierno Petro

Tras una semana de su radicación, la reforma laboral del Gobierno Petro levantó polémica entre las empresas del sector de nuevas tecnologías, que desde ya advierten de los riesgos que esta proyecto tiene para los nuevos modelos de negocios, como las plataformas digitales de reparto.

En diálogo con Colprensa, el presidente de Alianza In, José Daniel López, gremio que reúne a las principales empresas tecnológicas como Rappi, Uber, Didi, entre otras, explicó por qué la reforma, de ser aprobada tal y como está, atenta contra el empleo de aproximadamente 80.000 repartidores, lo que a su parecer sería la peor forma de precarizar a miles de empleados que no tendrían cómo generar ingresos.

López puso una lápida sobre las mipymes del país, al decir que la reforma dejaría al borde de la extinción a las pequeñas y medianas empresas que se han valido de estas nuevas tecnologías.

“No es que no encaje en la reforma laboral, yo sí creo que la reforma laboral es una oportunidad para mejorar las condiciones de protección y de formalización de los repartidores, lo que no creemos es que la forma de hacerlo sea a través de un contrato de trabajo con subordinación como propone el Gobierno. Por varias razones, primero, a la mayoría de los repartidores no les interesa tener ni jefe ni subordinación ni horario”, aseveró López.

El gremio propuso que los repartidores se definan jurídicamente desde una tercera vía, en donde lo repartidores tengan pleno acceso a salud y pensión con un pago en el que concurran los repartidores en el gasto con las empresas de las plataformas.

“Estamos dispuestos a pagar el 100 % de los riesgos laborales de los repartidores cuando ganen un salario mínimo más al mes y cuando ganen menos porque hay unos que dedican muy pocas horas. El trabajo es cubrirlos con un seguro de accidentes y responsabilidad civil”, precisó el dirigente gremial.