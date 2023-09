Polémica por proyecto de ley que busca regular la industria webcam en Colombia, ¿formalización o monopolio?

Controlar y regular

De esta manera, Fencea será la encargada de controlar y garantizar que las empresas que exportan estos servicios sean lícitas y cumplan con todos los lineamientos que exige el Gobierno colombiano.

Asimismo, debe velar por el cumplimiento de las normas laborales entre las personas que se encuentran en la actividad y denunciar ante las autoridades correspondientes la omisión de estas.

Por este motivo, se exigirá que los y las modelos que desarrollen la actividad webcam coticen adecuadamente al sistema de seguridad social de manera independiente o lo hagan las empresas conforme al tipo de contrato de vinculación laboral que tengan los y las modelos.

Actividad de exportación

Además, este proyecto de ley establece el uso de suelo destinado al servicio de comercio electrónico para adultos a través de webcam como una actividad de exportación de contenido adulto y no de entretenimiento o alto impacto, teniendo en cuenta que no son establecimientos abiertos al público y no se realiza expendio de licor, ni de bienes o servicios de manera presencial.

Adicionalmente, permite que los bancos o entidades financieras establezcan políticas que faciliten el acceso a créditos para las empresas que presten servicios de webcam lo cual ayuda a determinar la legalidad y trazabilidad de las operaciones de estas empresas y previene el lavado de activos y la no financiación al terrorismo, así como fomenta el desarrollo económico del país.