Polémica porque Cundinamarca le cerró las fronteras al Aguardiente Amarillo de la Licorera de Caldas

Eduber Gutiérrez, director de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca, explicó que la decisión se debió a unos incumplimientos en los requisitos formales que hay para la comercialización del producto en el departamento.

El funcionario aclaró que la autorización se revocó específicamente para el Aguardiente Amarillo de Manzanares de 24°. “Lo que el departamento detectó es que el producto que se había pretendido amparar bajo el permiso inicial era distinto al que precisamente estaba, que era el Aguardiente Amarillo de Manzanares de 30°”, explicó Gutiérrez.

Sin embargo, la Licorera de Caldas argumenta que contaba con un permiso por 10 años, emitido en 2017 y adicionado en diciembre de 2019, para vender el producto en Bogotá y el departamento de Cundinamarca, contando con la protección legal.

Cabe resaltar que los departamentos, en cabeza de sus gobernadores, cuentan con la facultad legal de adoptar una protección especial al aguardiente local y suspender la expedición de los permisos para el ingreso de otras bebidas que sean de otras regiones y no permitir su comercialización.

Qué dice la Licorera de Caldas

No obstante, la postura de la Licorera es que esta medida no podrá tener como finalidad restringir el comercio y no podrá ser discriminatoria, es decir, debe aplicarse de manera general para todos los licores de la categoría.

Andrés Borrero, gerente general de la ILC, rechazó la decisión de la Gobernación y habló sobre el impacto que tendrá la medida, no solo para la compañía sino también para el departamento. Según dijo, desde 2020 realizaron modernizaciones en su planta para que estuviera en la capacidad de producir y vender el producto en el centro del país, acompañada de campañas publicitarias para su venta, avaluadas aproximadamente en $8.000 millones.