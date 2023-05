Por arriba de $2.000 vuelve a estar la acción de Ecopetrol, pero con caída de 15% en el año

El pasado jueves, los títulos rompieron la barrera de $2.000 y cerraron a $1.990 en la Bolsa de Valores de Colombia. A pesar de que en la última jornada de la semana la acción volvió a repuntar y quedó en $2.081, en el año acumula una caída de 15%. El 18 de enero tocó el precio más alto en el transcurso del año, momento en el cual logró un precio de $2.803, mientras que el segundo repunte más alto fue en marzo a $2.724.

En los últimos cinco años, el precio más alto de la acción fue de $4.160, en octubre de 2018, lo que significa que ha tenido una variación negativa de 40 %. Los expertos aseguraron que esto se debe principalmente a tres razones.

La primera es que una vez pagado el dividiendo, las acciones pierden valor. “A eso se le puede adjudicar más o menos 30% de la caída”, dice Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa. La segunda razón es que el petróleo también ha venido con una tendencia a la baja, lo que, según Toro, podría representar otro 30% de la caída de la acción.

La tercera razón la adjudican al nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a sus declaraciones sobre la no firma de contratos de exploración. “En Colombia se le pone más picante por el escenario político de la Junta Directiva, el nuevo presidente, y las declaraciones del presidente Gustavo Petro”, añadió Andrés Moreno, asesor financiero y analista bursátil.

El directivo en una de sus primeras declaraciones dijo que si bien no planeaban acabar con la “gallina de los huevos de oro”, no se iban a firmar nuevos contratos de exploración bajo su administración. Aunque las tres razones tienen mucho peso sobre cómo se están comportando las acciones en la BVC, Toro explicó que las otras petroleras de la región no están cayendo tanto como las de Ecopetrol, por lo cual el factor que está generando este movimiento fueron las declaraciones de Roa.

¿Oportunidad para comprar acciones?

Algunos inversionistas ven esta caída como una oportunidad para comprar barato y vender en tiempo de dividendo o cuando vuelva a repuntar la acción. De hecho, Moreno aseguró que es posible que la acción vuelva a subir 20 % o al precio previo al pago del dividendo. Este precio podría verse antes del siguiente dividendo en agosto de 2023. Roberto Carlos Paniagua, analista de renta variable de Casa de Bolsa, también dijo que el comportamiento de corto plazo del emisor estaría influenciado por los resultados financieros que se publicarán el 9 de mayo.