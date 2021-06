Por décimo mes, las tasas de interés estarán en 1,75%

Por unanimidad, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de interés de política monetaria en 1,75%.

El Banco resaltó el buen desempeño de la actividad hasta abril, revisando al alza el crecimiento del PIB esperado. Sin embargo, Leonardo Villar, gerente del Emisor, explicó que la decisión se tomó teniendo en cuenta que la tercera ola de contagios de COVID-19 y los bloqueos a las vías que se han implementado en medio del paro nacional, pueden generar un menor nivel de actividad productiva en el segundo trimestre.

“La Junta resaltó en primer lugar el desempeño de actividad, la incertidumbre por cuenta de los bloqueos y nueva ola de contagio lo que les permite a su vez calificar el repunte inflacionario como principalmente transitorio”, manifestó Alejandro Reyes, economista de BBVA Research.

El Emisor también destacó que las condiciones del mercado laboral son débiles y el desempleo e informalidad son muy elevados, con lo cual justifica mantener la tasa en terreno expansivo.

“Esta decisión fue, de acuerdo con las expectativas que tenían los analistas de mercado, de tal manera que no sorprendió demasiado. Sin embargo, recientemente las presiones por parte de algunos bancos de la región como México y Brasil subiendo la tasa de interés, hacían que algunos operadores del mercado, sobre todo de dólar y de la deuda pública colombiana pensaran que hoy se pudiera subir la tasa de interés. Esto no se dio y el mensaje fue que las condiciones económicas de Colombia, especialmente las expectativas de inflación que siguen alrededor del 3 % hacen pensar que el Banco de la República no tiene porque afanarse en subir las tasas de interés y más bien continuar ayudando a la economía haciendo política contra cíclica con tasas de interés bajas para estimular el crédito y el consumo de los hogares”, Sergio Olarte, economista principal, Scotiabank Colpatria.

“Si bien es temprano para que se materialicen los riesgos sobre la postura de política, sí consideramos que se empieza a preparar el terreno para el inicio del ajuste de la política local. Con ello, seguimos esperando estabilidad en tasas por los próximos meses, pero reconocemos que existe un riesgo a que se pueda anticipar el momento de inicio del ciclo de normalización”, precisó Reyes.