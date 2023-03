¿Por qué el precio de la leche está por las nubes? | Análisis

Hasta el consumo de la leche se ha reducido en los hogares colombianos debido a los altos costos que se registran en este producto.

Don *Francisco es el propietario de una tienda de barrio y asegura que la semana pasada el litro de leche costaba 5.700 pesos y ya está semana el preció subió hasta 6.300 pesos (10,5 % en lo que va del mes). Esto lo único que ha ocasionado es que las ventas se reduzcan al menos en 5%.

Según el tendero, la gente muchas veces prefiere preparar el chocolate sin leche o, por el contrario, acudir a las cadenas de altas superficies en donde el producto que venden es mucho más económico, pero lo que la gente compra a veces “no es leche de verdad, sino lactosuero”.

*Gonzalo, dueño de una panadería y pastelería, dice que la situación no es distinta en su caso. Afirma que no vale la pena mantener una nevera encendida toda la noche porque la ganancia que deja una bolsa de leche no es significativa y muchas veces es preferible no vender este producto.

En cuanto a los costos para la elaboración de postres, donde se utilizan lácteos, los precios se incrementaron casi el 100% para obtener algo de ganancia. Por ejemplo, una porción de torta Genovesa se vendía en 4.000 pesos, pero ahora, si se prepara, hay que venderla en 8.000 pesos para obtener algo de ganancia.

Pero, ¿qué es lo que está afectando el precio de la leche en el país? Recientemente, voceros de la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche, Asoleche, dieron a conocer varios factores que están influyendo.