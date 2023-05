Sobre los ajustes en bolsa, Diego Mesa, exministro de Minas y Energía, explicó que “el precio de energía se ha multiplicado por más de cinco veces desde abril y los aportes hídricos en mayo están 56 % debajo de la media con un fenómeno de El Niño que aún no ha empezado”.

El 89,48 % de la generación, equivalente a 188.989 GWh-día promedio, fue producto de recursos renovables, mientras que el 10,52 % restante, equivalente a 22.213 GWh-día promedio, fue de recursos no renovables.

No obstante, los comercializadores han explicado que esto no genera automáticamente un alza para los consumidores, pues las empresas solo compran en bolsa cerca de 20 % de la energía, y 80 % está en contratos a largo plazo, donde ya se pactaron los precios.

A diferencia del contexto actual, en pandemia fue necesario incluir subsidios adicionales en gas y medidas de reconexión inmediata y no suspensión del servicio por parte de las empresas.

“Ese precio de escasez está vinculado al costo de generación de las plantas y como este está disparado por los combustibles, el primero está muy alto”, expuso a Valora.

Frente a las afirmaciones de Mesa, de que el precio de energía en bolsa está por encima del de escasez, el director de Óptima Consultores precisó que no son ciertas.

“El precio de escasez hoy está por el orden de los $1.200. Entonces, cuando el exministro dice eso no es cierto. Puede que esté diciendo que es probable que lo vaya a superar. No creo que el exministro diga eso, porque él lo sabe perfectamente”, manifestó Lucio.

Agregó que “debe estar advirtiendo que, aún sin que El Niño empiece, el precio de energía en bolsa ya se disparó y se acerca al de escasez. Cuando esto ocurre, el sistema está en una situación complicada”.

El fenómeno de El Niño plantea riesgos al alza

Según el Centro de Predicción del Clima (CPC), hay un 62% de probabilidades de que se desarrolle el fenómeno de El Niño entre mayo y julio de 2023 y más de un 80% de que suceda durante la segunda mitad del año.

Condiciones meteorológicas adversas derivadas de El Niño tienden a aumentar los precios de los alimentos en Colombia. Aunque el impacto varía en función de la intensidad del fenómeno, la alta probabilidad de que este se produzca en el segundo semestre del 2023 pone en entredicho las perspectivas del Banco de la República de una tendencia a la baja de la inflación durante el periodo, basada principalmente en un rápido descenso de los precios de los alimentos.

Asimsimo, ante la eventual presencia del fenómeno de El Niño en Colombia, el sector energético se encuentra en máxima alerta sobre los efectos que podría generar en la prestación del servicio en el país.

Hoy el país cuenta con el 66 % de su generación de energía a través de hidroeléctricas y 32 % con térmicas. Hay posibilidad de un racionamiento de energía en el país. La ministra de Minas, Irene Vélez ha descartado la posibilidad que se pueda presentar un racionamiento energético y ha enviado un mensaje de tranquilidad.

“Para que no ocurra un apagón durante el Fenómeno de El Niño, debemos anticiparnos”

Hace unas semanas, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez Ortega, aseguró que el fenómeno de El Niño no es algo que se pueda evitar, y desde ahora se tiene que hacer todo lo necesario para contribuir con acciones que apacigüen sus impactos, anticipándose a ese proceso el sector está haciendo seguimiento con el Gobierno y las entidades especializadas para enfrentarlo.

“Según el operador del mercado XM, puede haber un momento en el que las térmicas tengan que cubrir el 50 % de la energía que requiere el país, para que no ocurra un apagón lo importante es utilizar los recursos que tenemos. En una situación crítica hídrica no se puede bajar la guardia, por eso no podemos descartar ningún recurso”.

Agregó que el nivel de los embalses con el que se comenzará es un poco mejor que con el que se inició El Niño en el 2015, “no es para estar absolutamente tranquilos”, pero este factor sí puede ayudar. La invitación es a hacer uso eficiente de los recursos, ahorrar energía y agua y no gastarnos lo que tenemos en estos embalses antes de tiempo.

El dirigente gremial insistió en que nadie quiere un apagón y “por eso estamos previendo acciones y aportando lo necesario”.

Para él, es importante tener en cuenta que si no entran los proyectos de energía eólica y solar en La Guajira, si no entra a tiempo lo que falta de Ituango y con un aumento, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa), de las probabilidades de una transición de las condiciones neutrales a El Niño durante los meses de mayo/julio de 2023, con posibilidades de que El Niño aumente durante octubre de 2023, principios de diciembre de 2023 y enero de 2024, así como un 85 % de probabilidades de sequía para el cuarto trimestre del año, y, con el hecho de que sigue creciendo la demanda, se podría ocasionar una crisis.