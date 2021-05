Precio del dólar cerró en $3.831 y se posiciona como el más alto en lo que va del año

A la 1:15 p.m. el dólar cerró con un precio promedio de negociación de $3.831,37, lo que representó un aumento de $14,72 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para la jornada de hoy se ubicó en $3.816,65.

El precio máximo alcanzado fue de $3.845,00 y el mínimo de $3.806,50. Durante la jornada se negociaron US$1.178 millones a través de 1.922 transacciones.

Sobre las 10:30 a.m. la divisa se cotizaba a $3.833, el precio más alto del año, seguido por el registrado ayer, cuando llegó a $3.816,63. Esta cifra no se veía desde el 23 de septiembre de 2020, día en el cual la moneda alcanzó $3.813,30. En lo que va del año ha ganado más de $400.

Lea también: En Bucaramanga, los alimentos ya tienen incrementos del 110%.

Con el retiro de la reforma tributaria presentada hace algunas semanas por el Gobierno Nacional, se dio la salida de Alberto Carrasquilla, el ahora exministro de Hacienda del Gobierno Duque, quien presentó su renuncia inmediata tras haber permanecido cerca de 33 meses en el cargo al que ahora llega José Manuel Restrepo, quien se desempeñaba como ministro de Comercio.

“Mi continuidad en el Gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios”, expresó Carrasquilla en un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda.

Este martes, en entrevista con La FM el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, señaló que está dispuesto a sentarse con todos los actores políticos y sociales para construir la reforma tributaria que se requiere no solo para sanear las cuentas fiscales nacionales, sino para poder seguir cumpliendo con los programas sociales.

Sobre el nuevo proyecto explicó que están haciendo cálculos en este punto, pero aclaró que "una reforma que recoja $14 billones puede ser conveniente para responder a las necesidades sociales".

"En principio el impacto económico del dólar debería verse reflejado en los precios. Sin embargo, no es un precio muy diferente a lo que estábamos viendo el año pasado, por lo que no es algo que se vaya a sentir en términos de inflación. La inflación tiene otros componentes que la van a hacer subir rápido, pero no necesariamente el dólar", aseguró Felipe Campos, director de Investigaciones Alianza Valores y Fiduciaria.

En el ámbito internacional los futuros de EE. UU. cayeron junto con las acciones europeas el martes, ya que los inversionistas continuaron saliendo de los ganadores de la pandemia, como la tecnología, hacia sectores preparados para beneficiarse de la reapertura económica.

Bloomberg destaca que a medida que la recuperación económica mundial se acelera gracias a los exitosos lanzamientos de vacunas en gran parte del mundo desarrollado, los inversores siguen sintonizados con los riesgos.

La inflación es una de las principales preocupaciones, con un indicador de los precios pagados por los materiales que subió a su nivel más alto desde 2008 el lunes.

La amplitud del repunte también es una pregunta abierta, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que el progreso económico ha sido desigual en las divisiones raciales y de ingresos.

Mientras tanto, nuevas y feroces oleadas de Covid-19 están envolviendo India y partes del sudeste asiático, ejerciendo una gran presión sobre sus sistemas de atención médica y provocando pedidos de ayuda.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate aumentó 1,2% a US$65,24 el barril, mientras que el crudo Brent ganó 1,3% a US$68,41 el barril.

Los precios del petróleo subieron el martes después de que más estados de Estados Unidos suavizaran los bloqueos y la Unión Europea buscara atraer viajeros, mientras que los casos de covid-19 en India limitaron las ganancias.

Los precios están siendo respaldados por la perspectiva de un repunte en la demanda de combustible, ya que el estado de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut estaban listos para aliviar las restricciones pandémicas y la UE planeaba abrirse a más visitantes extranjeros que han sido vacunados, destacó Reuters.