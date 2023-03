Presidente Petro pide a los fondos privados de pensiones traer su inversiones a Colombia, tras quiebra de Silicon Valley Bank

Hay que recordar que desde ayer los mercados accionarios viven días de incertidumbre luego del cierre del banco de los emprendimientos de base tecnológica, esto ha generado temores de contagio en los sistemas financieros, similar al que sucedió en la crisis de 2008.

Por ejemplo, el Dow Jones cerró el lunes con un retroceso de 0,28 %, mientras que el S&P 500 cayó 0,15 %.

Asimismo, el mercado de Colombia no ha sido ajeno a esta tendencia o efecto dominó y el Colcap, el principal indicador de la Bolsa de Valores de Colombia, perdió 2,80 % ayer con las caídas que se evidenciaron en las acciones del sector bancario como las preferenciales y ordinarias de Bancolombia y la preferencial del Banco Davivienda.

Solicitud

La petición de Petro llega en un momento de nerviosísimos de inversionistas, luego de conocerse ayer un informe de la Superintendencia Financiera colombiano, que evidenció un sistema financiero local estable y que no tendría, por ahora, un golpe significativo directo.

“Las AFP (fondos privados de pensiones) tienen algunas inversiones en fondos que siguen índices accionarios que pueden ver afectada su valorización, pero son fondos que por regulación son admisibles siempre que cuenten con niveles adecuados de diversificación”, reseñó el documento.

La Superfinanciera dijo en su texto que la exposición de las AFP a fondos de ‘venture capital’ es “prácticamente nula”, por lo tanto, tampoco se esperaría un impacto en esta industria.

Reacciones

Ante este anuncio del presidente Petro, el economista Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia Alianza Valores y Fiduciaria, advirtió que Petro el 23 de noviembre del 2021 anunció el desplome del petróleo antes de que subiera de 75 dólares a 130 dólares. Y el 25 de marzo del 2020 dijo que las ayudas de la FED traerían un desplome del sistema, la crisis terminó dos días antes. Además, el 11 julio del 2022 con dólar a $4.560 recomendó no comprarlo. “Hoy pide a las AFP no diversificar”.

Por eso, Campos precisó que lo anterior no es para juzgar la capacidad de alguien de predecir el futuro, solo que es diferente cuando esa confianza se vuelve parte de las políticas de un país, “el petróleo seguro va a caer , los ciudadanos no deben tener dólares y las AFP no deben diversificar”.

Sin embargo, dijo que sí cree que afuera habrá caídas importantes, que también afectarán lo local. “Y sí creo que Colombia puede ser un gran destino de inversión porque está muy barato, pero lo está precisamente por trinos como los de Petro”.

Por su parte, la firma Integral Soluciones Pensionales puntualizó que el presidente se equivoca y es irresponsable con esa petición.

“Su trino puede causar mayores desvalorizaciones de los títulos que la caída de Silicon Valley Bank; la gestión del ahorro debe obedecer a criterios técnicos no políticos”.

Por ejemplo, la plataforma de ahorro Littio en Colombia le dijo a sus ahorradores que en medio de la incertidumbre, tanto Circle como Littio continuaron operando de manera regular, sin ninguna eventualidad y ofreciendo a sus usuarios directos la paridad uno a uno, entre el valor del dólar (USDC) y el valor del dólar americano, así como la certeza de que sus activos se encontraron seguros en todo momento.