"Que la justicia opere pronto": exministra de transporte por caso Metro de Bogotá

Una de estas reacciones es la exministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien pidió a la justicia el esclarecimiento de las acusaciones.

"Que la justicia opere pronto y con rigor porque no se puede entorpecer el proyecto de infraestructura más importante del país", expresó en su cuenta de X.

La que fuera funcionaria del gobierno de Iván Duque explicó cómo se dio la contratación de la primera línea de Metro en Bogotá.

"El contrato se adjudicó en 2019 (..) La Empresa Metro de Bogotá (EMB) no contrata, no lícita, no adjudica nada en la ejecución del mismo, eso es responsabilidad del concesionario".

Añadiendo además que "la empresa Metro de Bogotá solo supervisa y vigila el cumplimiento del contrato de la mano del PMO y del interventor".

La exministra también defendió la labor en la cartera de transporte donde "ni el Ministerio de Transporte ni funcionario alguno del mismo participa o influye en la ejecución del contrato, luego no se entiende qué rol podría jugar un supuesto exfuncionario del Ministerio en el tema".

Finalmente, Orozco criticó las acusaciones por las presuntas coimas en el contrato, quien para ella "a cualquiera le da por enlodar una gestión en una charla telefónica sin razonabilidad alguna y ya se dé por hecho que hay un gran escándalo de corrupción".

