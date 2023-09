"Esto se da porque invertir en este sector requiere alta especialización, conocimiento profundo para asumir riesgos y montos de capital al que muy pocos tienen acceso. Esto no significa que el mercado no funcione o funcione mal; ¡todo lo contrario! Por eso reiteramos el llamado a contar con una Creg independiente y fuerte técnicamente, pues las reglas en las que el mercado funciona dependen de la eficiencia del regulador", sostuvo Gutiérrez en su columna de opinión.

"Incentivar más proyectos es la solución, no intervenir y limitar los actuales", advirtió la presidente de Acolgén.

Esta es la foto de hoy, por eso, la dirigente gremial dijo que, si se analizan las cifras de la Upme para 2027, la situación es delicada, pues se tendría un déficit de energía firme si no se dan las señales adecuadas para que los proyectos participen en la siguiente subasta del cargo por confiabilidad y puedan ser construidos.

Pero, incluso con atrasos, "contamos con energía suficiente para afrontar el fenómeno de El Niño si no hay ninguna señal de intervención de política pública que promueva un desbalance de los recursos con los que contamos".

Precios de energía

En cuanto a la formación de precios de la energía, indicó que se debe dividir en dos: el que se oferta en contratos (80 % de la energía que consumimos) y el que se oferta en bolsa (solo el 20 % de lo que consumimos).

"Cuestionar el costo de cada agente significa cambiar el modelo de mercado, lo cual es una discusión técnica que hasta ahora no se ha dado en Colombia, pero en Europa sí. Recientemente la Unión Europea realizó un análisis donde concluyó que el mercado marginalista es el correcto para incentivar el desarrollo de proyectos de generación, especialmente de los proyectos renovables hidráulicos, solares y eólicos", citó la líder gremial del sector de las generadoras de energía.

También contó que en lo corrido de septiembre se ha visto un aumento en la generación térmica (el doble del promedio), la cual explica el incremento de precios.

"Aquí la discusión no es quién pone el precio, el fondo es si se está usando más o menos agua y los datos no mienten: estamos generando más con combustibles y menos con agua, ahorrándola para el verano que viene y para esto es que tenemos este diseño de mercado eléctrico, el cual está funcionando, incluso bajo presión de energía demorada", argumentó Gutiérrez.

Le puede interesar: Bucaramanga fue la segunda ciudad de Colombia que más redujo su pobreza monetaria en 2022

Embalses en Colombia

Sobre el funcionamiento de los embalses y los vertimientos, puso de ejemplo frases como “embalses llenos”, “el sol es gratis”, “el viento es gratis” y todas sus derivadas, aplican para meterse a un lago, asolearse o disfrutar de la brisa, "pero si queremos hablar de energía necesitamos generarla y eso no es gratis, eso se hace con equipos, con infraestructura, con personas, con inversiones no solo en máquinas si no inversiones sociales y ambientales".

Por esto, según Gutiérrez, generar energía con sol o con viento o con agua no es gratis. "Pero no solo hablemos de lo que nos cuesta generar un kilovatio, sino de cómo se usa el agua: el precio de bolsa refleja la escasez de agua: cuando se vierte, este disminuye y cuando deja de llover, aumenta (datos de XM)".

Aclaró que en el sector existe el llamado estatuto de desabastecimiento, creado por el gobierno para que los generadores hidráulicos ahorren agua y puedan atender la demanda durante el verano, todo bajo una senda que indica el mínimo nivel de los embalses al que deben estar.

Hoy tener un nivel al 77 % significa que se tiene alrededor de 14 % de margen sobre el mínimo nivel de agua, es decir, "estamos guardando el agua hoy que vamos a necesitar mañana".

Coyuntura

Finalmente, se preguntó: "¿cómo podemos navegar en esta coyuntura de precios de corto plazo?"

En su texto explicó que los generadores se han enfocado en propuestas en dos frentes. El primero, una propuesta que busca incentivar la contratación para que los comercializadores que están atendiendo demanda regulada con energía de la bolsa puedan contar con una opción que les permita cubrir precios y cantidades.

Y al tiempo incentivar el uso responsable de los recursos. Acolgen lanzó una campaña que invita al ahorro mediante el mensaje “Que tu foco sea ahorrar” para que entre todos se pueda hacer un uso más eficiente del agua y de la energía eléctrica.