$!¿Qué pasará con la factura de la luz? Precio de la energía en bolsa superó los $1.000 por kilovatio en Colombia

"El precio preideal mínimo es de $1.051 el kilovatio hora y prácticamente alcanza el precio marginal de escasez. Acelerar ejecución de proyectos, dar señales adecuadas de política pública y regulatoria, garantizar estabilidad en las reglas de juego y proteger la confianza inversionista son claves para el sector en el corto y mediano plazo", explicó Mesa.

“El impacto en la tarifa final al ciudadano va a depender de la posición de los distribuidores de energía, es decir, a mayor porcentaje de energía que compran las electrificadoras en la bolsa, el impacto para los usuarios será equivalente a este aspecto”, puntualizó Amilkar Acosta exministro de Minas y Energía.

Ante este panorama, expertos coincidieron en su preocupación, debido a que, en el inicio del 2023, el precio del kilovatio se posicionaba en $374, y al superarse la barrera, es probable que, en los próximos meses, el costo pueda extralimitarse.

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, afirmó que al sector le preocupa no solo la cantidad de lluvias que llega a los embalses, sino que la capacidad de almacenamiento de agua no es la adecuada y se vacían rápidamente si no tiene un flujo constante de agua; entonces, el problema no es el nivel de hoy, sino el de los meses siguientes, hasta el próximo mes de abril.

En ese sentido, precisó que los embalses hoy tienen un nivel del 78 %, que es bueno para la época, pero en la primera semana de septiembre los aportes. Es decir, las lluvias que llenan los embalses están en un nivel del 51 y 52 % de la media histórica.

Esto quiere decir que está lloviendo la mitad del promedio histórico para un mes de septiembre.

¿Qué pasó en julio?

De acuerdo con XM, el precio de la energía negociada en contratos durante el mes de julio para el mercado regulado (pequeños negocios y hogares) fue en promedio de $279,7 kilovatios hora y para el mercado no regulado (industria y comercio) fue en promedio de $273,21 kilovatios hora.

Esto representa una disminución del 0,49 % y 0,12 % respecto a los precios del mes de junio que fueron de $281,09 kWh y $273,53kWh para el mercado regulado y no regulado, respectivamente.