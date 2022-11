Se acerca el final del año y con ello las compras navideñas características de los hogares colombianos.

De acuerdo con Raddar, centro de análisis de pensamiento del consumidor, en su reporte de septiembre, el gasto de los hogares colombianos fue de $76,5 billones, lo que da como resultado un gasto de $910,3 billones en los últimos 12 meses, en porcentajes esto representa un crecimiento en el gasto del 4,7% comparado con septiembre de 2021.

Por otra parte, la entidad también indica que el uso de tarjetas de crédito, en los hogares colombianos, así como la solicitud de préstamos de consumo o créditos hipotecarios creció un 1,5% en el último año, lo que indica que cada vez son más los colombianos que hacen uso de estos mecanismos, ejemplo de ello es que el valor de las transacciones con tarjetas de crédito aumentó un 27,6% de septiembre de 2021 a la actualidad.

Este es el momento preciso para que las personas revisen el estado de sus finanzas personales con miras a 2023, para eso Camilo Garay Vicepresidente de Consultoría de DataCrédito Experian entrega cinco recomendaciones para que pueda hacer un análisis básico del estado de sus finanzas personales:

1. Una buena rutina: Es importante hacer una evaluación del estado de las finanzas personales, como mínimo una vez al mes, o cada vez que se vaya a hacer un cambio importante en los gastos fijos, como la adquisición de un nuevo producto financiero o servicio a plazo, de esta manera puede tomar decisiones financieras inteligentes.

2. Flujo de caja: Una sencilla comparación entre los ingresos y los egresos, le permitirá determinar si gasta más de lo que gana, en ese caso es importante hacer ajustes, buscar nuevos ingresos o revisar la posibilidad de reducir gastos.

3. Ahorros: Si al realizar su comparativo de gastos se da cuenta que tiene un saldo a favor considere la opción de empezar o incrementar su porcentaje de ahorro, que mejor momento para empezar a ahorrar que un nuevo año.

4. Diversifique: Si después de revisar el estado de sus finanzas considera que es un buen momento para invertir, evalúe diferentes oportunidades que puedan traerle dividendos a mediano y largo plazo, tenga en cuenta que las inversiones siempre traen consigo cierto nivel de riesgo, por lo que es aconsejable considerar varias opciones para escoger la que mejor se acomode a sus necesidades.

5. Que no lo asusten las deudas: Lo importante, a la hora de adquirir una nueva deuda, es hacerlo de manera responsable, no exceder la capacidad que se tiene para responder con dichas obligaciones, según el Fondo Monetario Internacional lo ideal es no adquirir obligaciones que superen el 30% de los ingresos totales, ya que cualquier variación en dichos ingresos podría afectar el estado de sus finanzas personales.

Siguiendo estas recomendaciones, podrá tener un buen control de sus finanzas personales no solo ahora, sino en todo momento, hacer un seguimiento juicioso de ingresos y gastos es un ejercicio sencillo que puede hacerse desde casa y puede complementarlo con la revisión de su historial de crédito siempre de manera gratuita a través de midatacredito.com