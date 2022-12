Reforma agraria: Gobierno dice que tiene planta para compra de tierras en el Magdalena Medio y Caribe

La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, anunció la decisión del Gobierno para comprar las tierras que han sido ofertadas por la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, en la región Caribe y en el Magdalena Medio, zonas en las que se concentrará la operación del catastro multipropósito.

“Hemos recibido ofertas de Fedegán por 242.000 hectáreas en diferentes regiones, pero las compras de limitarán a aquellas que están en el mapa de tierra productiva, que está subutilizada y donde los campesinos van a generar una dinámica y social muy importante con los proyectos productivos que vamos a diseñar. El presidente Gustavo Petro ha sido muy claro: la reforma agraria es una prioridad”, ,explicó la ministra.

Con respecto al dinero para comprar estos predios, López Montaño sostuvo que junto con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, hay un compromiso para buscar el mecanismo de financiación más idóneo para destinar los recursos.

La tierra tiene que ser valorada por su capacidad productiva, que no sea inundable, que no exista sombra sobre su origen y propiedad. Además, tendremos en cuenta que las compras se harán dentro de la frontera agrícola actual, no en la altillanura”, recalcó la ministra.

Con este componente de la reforma agraria se busca recuperar la capacidad productiva que pueden generar familias de campesinos, indígenas y afrodescendientes en el país.

Se trata de un primer grupo de 500 hectáreas

El presidente, Gustavo Petro, definió que el Ministerio de Hacienda debe estudiar la mejor manera de financiar la reforma agraria, que en su objetivo más ambicioso busca la compra de 3 millones de hectáreas para distribuir a campesinos que hoy no tienen títulos sobre algún predio.

Pero la ministra de Agricultura, Cecilia López no quiere esperar hasta que la cartera económica solucione cómo se le pagará a los ganaderos que quieren vender tierra al Estado, la jefe de la cartera agropecuaria definió que empezará con una primera fase de negociaciones con recursos que ya hay.

¿Cómo funciona?

Este proceso se trata de un pequeño margen de la meta de 3 millones de hectáreas, López confirmó que esa fase inicial será con la compra de 500 hectáreas, las cuales deberían tener un promedio de $20 millones por hectárea, todas ellas distribuidas entre el Caribe y el Magdalena Medio.

Pero la gran pregunta que nadie ha entendido desde que se conoció el plan es ¿Cómo se pagará la tierra que los ganaderos agremiados a Fedegan le quieran vender al Gobierno?

La ministra explicó que “la compra de tierra se hace con recursos públicos, el MinHacienda debería buscar esa fórmula, cuánto con deuda y cuánto con presupuesto”.

Sin embargo, resaltó que por el presupuesto de 2023 “tenemos $4 billones para el Ministerio de Agricultura” así que es de estos recursos donde habrá un punto “para buscar 500 hectáreas a $20 billones”; eso quiere decir que por lo menos $10.000 millones del presupuesto del MinAgro, de la vigencia 2023, pagarán los primeros negocios de la reforma agraria.

¿Y el resto de tierra?

En total son 3 millones de hectáreas la meta de la reforma agraria, en ese orden de ideas, las 500 que se financiarán con presupuesto del MinAgro son a penas 0,02% de la meta final. Por eso la ministra López reconoció que todo el objetivo es muy difícil cumplirlo en cuatro años.

“La conclusión es comprar tierra pero de forma transparente. Eso es lo más importante, para que nunca se detenga ese proceso así no logremos comprar todo ahora, sino gran parte de ella y que en futuro queden las condiciones para el Gobierno que siga”, dijo López.