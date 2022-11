Reforma agraria: ‘maratón’ para titulación de tierras

La ministra de Agricultura, Cecilia López, advirtió esta semana que el proceso de titulación masiva de tierras en el país requiere de más tiempo y de unas adecuaciones del aparato institucional del Ministerio y sus agencias para poder cumplir con la titulación de 7 millones de hectáreas y 3 millones entregadas.

Dijo que el punto 1 del Acuerdo de La Habana dio 12 años para cumplir con ese proceso y ya van 6 y faltan 6: 4 son de este Gobierno y 2 del próximo Gobierno.

Lea aquí: Claves para que no se endeude por el alza de las tasas de interés en los créditos

"Si no estamos en las regiones no hay forma de comprar las tierras ni de recibirlas... No hay forma de actuar sobre las tierras de los narcos. Algunas de esas adecuaciones requieren de leyes”: Cecilia López Montaño, ministra de Agricultura.

Dijo que hay que hacer modificaciones en el Ministerio y las agencias del mismo para que el instrumento de titulación funciones. “Eso tiene que funcionar a nivel nacional y regional para responder a esos desafíos”, dijo la ministra a congresistas.

La titulación es uno de los cuatro instrumentos de política de reforma agraria de este Gobierno, enfatizó. Los otros instrumentos tienen que ver con las tierras quitadas a narcotraficantes, la compra de tierras para distribuir y el cuarto la sentencia de la Corte sobre baldíos.

“Si no estamos en las regiones no hay forma de comprar las tierras ni de recibirlas... No hay forma de actuar sobre las tierras de los narcos. Algunas de esas adecuaciones requieren de leyes”, dijo López Montaño.

12 años fue el plazo que fijó el Acuerdo de La Habana, en el punto número 1, para titular y distribuir 7 millones de hectáreas a usuarios de reforma agraria. Ya van 6 años y un poco más de 1,5 millones de hectáreas entregadas.

“El Gobierno anterior tituló 900 mil hectáreas. Nosotros en este momentos el 15 de noviembre terminamos titulando 681 mil hectáreas y esperamos terminar el año con 900 mil o un millón. Si seguimos a ese ritmo llegaremos cerca a los 7 millones, ello implica un esfuerzo enorme”, dijo la ministra.

Anunció que ha recibido ofertas de ventas de tierra adicionales a las de Fedegán y esas compras arrancarían por la Costa Caribe y el Magdalena Medio.

Lea también: Área metropolitana de Bucaramanga repite: Es la ciudad con menor desempleo en Colombia para septiembre de 2022