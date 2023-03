Reforma laboral estancará el empleo formal y no reducirá la informalidad en Colombia: expertos

El economista y docente Alejandro Barrera insiste en que la actual propuesta borrador de reforma laboral no aumenta la productividad, sino que estancará el empleo formal.

Si bien estas medidas buscan mejorar el bienestar de los trabajadores, es muy probable que los costos de contratación aumenten, lo que puede resultar desincentivando el empleo formal. Por eso, la reforma no ataca la informalidad laboral, ni tampoco estimula la creación de nuevos empleos, aunque sí busca una mayor estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo

Yudy Gamboa Vesga, docente y magíster en Economía Internacional y del Desarrollo

En esto coincide el economista Mateo Rivera, quien asegura que el borrador de la reforma, desafortunadamente, no resuelve los problemas más críticos del mercado laboral, como los altos niveles de desempleo e informalidad laboral, los bajos niveles de productividad, las brechas de género y las disparidades regionales.

Tercer borrador

El tercer documento de reforma, que tiene 73 artículos, ofrece una mayor libertad a los empleadores en el país para que puedan contratar y despedir trabajadores.

También da más flexibilidad, contrario a lo que pasaba con el primer borrador en el que había una estabilidad absoluta.

A pesar de eso, Barrera precisa que la estabilidad laboral forzada es un obstáculo para promover y aumentar la productividad.

“Lo poco que se pueda ganar en estabilidad y formalidad, puede perderse con creces en proyección de generación de empleo, en especial formal, y más en un año con una fuerte contracción económica”, asevera el economista.

Peligros y brechas

Ante este panorama, Juan Camilo Chaparro, doctor en Economía Aplicada y experto en economía laboral, recuerda que la reforma laboral tiene su origen en varias solicitudes de los principales sindicatos del país.

En particular, se busca revertir algunos cambios implementados por la Ley 789 de 2002, como limitar el alcance y el uso de los contratos a término fijo y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales.

“Una tercera parte de los trabajadores de Colombia trabaja por su propia cuenta y no tiene relación laboral alguna con otra persona o con un empleador. Estos son los trabajadores más informales del país. Lamentablemente, la reforma laboral no aborda a este subconjunto de colombianos que no tienen relación laboral alguna”, afirma Chaparro.

A renglón seguido indica que el capítulo de estabilidad laboral reforzada parte de una buena intención, pero puede tener consecuencias negativas sobre el empleo formal de mujeres jóvenes y personas vulnerables cabeza de familia.

Para el economista Rivera, es llamativo que el eje central del debate sean discusiones anacrónicas de hace 50 años, que desconocen las transformaciones del mercado laboral de hoy en día, que requiere una mayor flexibilización, mas no rigidez.