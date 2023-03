La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se pronunció este miércoles sobre el proyecto de reforma laboral que presentó el Gobierno Nacional al Congreso de la República y lo calificó como un pliego de peticiones sindicales.

“Pareciera que fuera más un pliego de peticiones sindicales que una reforma laboral que beneficie a la totalidad de los trabajadores informales y trabajadores de todos los lados”, señaló la jefe del Ministerio Público tras una reunión con diferentes gremios de la producción nacional.

Ante estas afirmaciones, la ministra del trabajo, Gloria Inés Ramírez, salió al paso y resaltó la importancia del proyecto de reforma laboral, radicado ante el Congreso de la República y basado en el artículo 53 de la Constitución Política.

Según el artículo antes mencionado, la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo, entre otros.

“Me parece que cuando dicen que la reforma laboral es un pliego sindical, lo que refleja es un desconocimiento de la normatividad, tanto nacional como internacional, esto es un sistema de pesos y contra pesos de manera distinta en el mundo del trabajo, pero sobre todo estamos respondiendo a las recomendaciones de la OIT, a las sentencias que tiene la Corte Constitucional en tal materia y al derecho de huelga que está en la Constitución Política”, puntualizó la ministra del Trabajo.

Lea también: ¿Cambiará la edad de pensión en Colombia? Así se pensionarán con los años las personas no binarias y transexuales

Derechos laborales

Según la jefe de la cartera laboral, la reforma busca restituir los derechos de las y los trabajadores en términos de jornada laboral como recargos nocturnos, dominicales y festivos.

“El empleo es una política pública y el Estado debe garantizarlo como lo que manda la Constitución en su artículo 54. Por su parte el trabajo es un derecho fundamental”.

Dentro del proyecto, existen capítulos destinados a reducir de manera directa la informalidad, por ejemplo, poblaciones tradicionalmente informales como: trabajadoras domésticas, que suman cerca de 700 mil, formalización para los y las trabajadoras migrantes sin consideración a su nacionalidad, deportistas, trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales de reparto que con la reforma se podrían formalizar a 100 mil y la creación del jornal agropecuario que impactaría a la informalidad en este sector que está en 86 %.

Con esta medida se busca formalizar cerca de 1’500.000 trabajadores y trabajadoras rurales (cuenta propia y jornaleros).

“Están diciendo que la reforma laboral, no genera empleos y no ataca la informalidad, yo quiero decirles a los colombianos y colombianas, que la informalidad ha sido sostenida desde el año 90 en este país, este es un problema de tipo estructural y para ello tiene que ver claramente las políticas económicas, no solamente la relación laboral, por eso es una falacia que nos digan que con relaciones laborales ampliamos o quitamos la informalidad”, puntualizó Ramírez.