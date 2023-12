Reforma laboral: Voces a favor y en contra por la aprobación del 100 % de los recargos y cambios de la jornada laboral

En ese orden de ideas, la jornada laboral, aprobada en comisión, empezaría a partir de las 6:00 a.m., e iría hasta las 7:00 p.m. En cuanto al trabajo nocturno, se daría inicio a las 7:00 p.m., y finalizaría hasta las 6:00 a.m., del día siguiente.

BDO Colombia S.A.S., una BIC que está en el país desde 1988, indicó que volver al escenario de los recargos nocturnos desde las 7:00 p.m. y no desde las 9:00 p.m., más aumentar el recargo dominical y festivo al 100 % y no al 75 %, genera unas prerrogativas mejores sobre el papel para los trabajadores formales, pero encarece el costo de crear puestos de trabajo en un momento de incertidumbre económica y un escenario inflacionario al alza.

Caso hidrocarburos

Vale la pena mencionar que las condiciones laborales del país en comparación con la región, y otros casos en el ámbito mundial, no son precarias, todo lo contrario, son considerablemente mejores, lo cual se puede evidenciar en:

1) El recargo nocturno en Colombia se paga con un sobrecargo del 35 % entre 9:00 p.m. y 6:00 a.m., mientras que en Brasil este recargo únicamente es el 20 % entre 10:00 p.m. y 5:00 a.m. y en España es del 25 % entre 10:00 p.m. y 6:00 a.m.

2) El recargo por dominicales y festivos, actualmente en Colombia es del 75 %, mientras que en México se paga con un 25 % y en Chile con un 30 %.

3) En la licencia de paternidad en donde en Colombia es de 2 semanas, en Perú es de 10 días, en Brasil, Chile y México es de 5 días y en Argentina únicamente de 2 días.

