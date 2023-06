$!¿Reforma pensional anticipada? Análisis del fallo que determina menos semanas cotizadas para las mujeres

Impacto fiscal

Lea también: Análisis: Corte es bienintencionada con la pensión de las mujeres, pero generaría un alto impacto fiscal en Colombia

Gradualidad

Entonces, para compensar esa desigualdad, se debe reducir el período de cotización para que mujeres accedan a una pensión. La Corte dice que el Congreso tiene dos años para legislar. Si no se expide esa ley, entonces a partir del 2026 van a empezar a reducirse esas semanas gradualmente.

Javier Almanza, director del Área Laboral del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, señaló que el alto tribunal pone un plazo y es hasta el 31 de diciembre el 2025.

“Es importante tener claro que empezará un desmonte progresivo o una reducción gradual de la semana de cotización a partir del 2025, empezando con 1.300 semanas, arrancando 50 semanas en el 2026 y a partir del 1 de enero de 2027 disminuirá en 25 semanas cada año hasta llegar a las 1.000 semanas en el 2036. Esa disminución inicialmente sería una progresividad y reconocimiento a la mujer en su actividad en condición de inequidad, esto teniendo presente las barreras y la dificultades que enfrentan para acceder y mantenerse ellos en el mercado laboral”, explicó Almanza.

Más preguntas que respuestas

No obstante, el abogado Kevin Hartmann, experto en pensiones, indicó que la decisión de la Corte tiene muchas preguntas por responder. Por ejemplo, “¿cuál fue el criterio para definir que la reducción sea a 1.000 semanas?, ¿por qué no 900, 750 o 1.150? Nadie lo sabe. Parece una tarifa legal, no un estudio actuarial. Una decisión de un legislador, no de un juez”.

También Óliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, cuestionó la sentencia: “¿Con qué criterio la Corte Constitucional puede decidir que el requisito debe ser de 1.000? ¿Hay un estudio técnico y actuarial detrás de la sentencia? ¿Hay una estimación de los costos fiscales que genera esta decisión? ¿Cuáles son los criterios de la Corte para fijar estos parámetros?”.

La lista de preguntas continúa y algunas son procedimentales. Por ello, Hartmann dijo: “El comunicado de prensa indica el sentido de la reducción gradual de las semanas. Pero dice específicamente que será para el caso del régimen público de pensiones. ¿Y en el régimen privado?”.

A estas inquietudes se sumó de nuevo el director del Observatorio Fiscal, a quien le preocupa este elemento, ya que la sentencia dice que es para el régimen de prima media y no para el de ahorro individual que administran los fondos privados.

“Esto generará un desequilibrio porque motivará a que las mujeres se pasen en masa a Colpensiones, lo cual exacerbará los problemas de sostenibilidad fiscal, dado que en el régimen público se reciben subsidios mucho más generosos por el Estado que en el régimen privado”.

Hartmann insistió en más preguntas: ¿las mujeres afiliadas a ese régimen tienen que esperar mínimo tres años más para acceder a una pensión mínima? ¿Acaso la Corte está creando un régimen especialísimo prohibido por el Acto Legislativo 01 de 2005?