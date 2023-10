También del tema del momento: el inició nuevamente de las operaciones de la industria petrolera en Venezuela, a donde empresas colombianas tienen la oportunidad de exportar equipos y capital humano. “Necesitamos creer en el país para seguir impulsando esta industria, que no solamente genera riqueza, sino bienestar”.

Pero, según Castañeda, hay una desventaja si Colombia no reactiva su actividad como estaba en los niveles anteriores de noviembre del 2022, porque “no vamos a encontrar los equipos disponibles para hacer nuevos pozos o para hacer mantenimientos, porque el mercado se va a donde los quieren y los necesitan. Entonces, es interesante poder exportar capital humano, pero Colombia igualmente pierde competitividad para traerlos.

El presidente de Campetrol reveló que si la actividad petrolera y gasífera baja, el otro año cuando se presente el informe de reservas, habrá una disminución, “si no estamos buscando petróleo, no estamos adicionando reservas. Incluso, si el precio del petróleo el año pasado fue de 100 dólares promedio, este año vamos 80 dólares, la diferencia de precio hará que perdamos reservas”.

Sobre este escenario, Castañeda reconoció que Colombia tiene una ventaja competitiva porque está cerca de Venezuela, Ecuador y Guyana, a donde podrá exportarles maquinaria, servicios y mano de obra.

“Colombia puede apoyar a que esa infraestructura para la producción y exportación de petróleo de Venezuela se reactive, esa es la ventaja logística de estar en la frontera. El país hoy produce tuberías y maquinaria, que antes suplía el mercado nacional y ahora con la no necesidad del mercado porque no estamos perforando y los equipos no los estamos usando, se los están exportando a Arabia Saudita y ahora a Venezuela”, detalló Castañeda.