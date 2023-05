Revise la lista de los productos que han bajado de precio en los principales supermercados del país

Luego del enorme crecimiento en los precios de los alimentos, que durante un prolongado tiempo ha golpeado la canasta familiar y por ende el bolsillo de los colombianos, varias cadenas de supermercados, entre ellas Ara, Olímpica, Makro, el Éxito y Colsubsidio anunciaron que bajarán los precios de los mismos, esto con el fin de contribuir al decrecimiento de la inflación.

De hecho, la guerra de descuentos no se ha limitado a este tipo de empresas de comercio, pues cadenas de alimentos como Burger King y Tostao también han anunciado rebajas, así como la Asociación de Frigoríficos, que afirmó que la carne tendrá una reducción en su valor.

Vale la pena mencionar que según expertos con estas decisiones se busca enfrentar la inflación y aliviar el bolsillo de los colombianos. Frente a esto, el presidente Gustavo Petro ha sido el primero en agradecer la actitud de estas organizaciones, resaltando su enorme colaboración con la baja de los precios que impactaría la economía del país.

Por ello, los productos que tendrán rebajas en los supermercados son:

Ara

Una reducción entre 10 % y el 45 % según el producto seleccionado tendrán las tiendas Ara. Específicamente los descuentos se verán reflejados en:

Huevos.

Arroz.

Aceite.

Frijol.

Pastas.

Chocolate de mesa.

Avena.

Leche en polvo.

Aseo para el hogar.

Aseo personal.

Olímpica

Según Portafolio, este supermercado habilitó la iniciativa ‘Precios Rojos’, que redujo valores en más de 400 productos, entre ellos:

Víveres.

Carnes.

Frutas.

Verduras.

Granos.

Aseo personal.

Aseo del hogar.

Makro

En el caso de Makro, la cadena ofrece a sus clientes una estrategia de precios bajos en grandes tamaños o por unidad y tiene diversas campañas como ‘Vuélvete dueño del ahorro con 1001 formas’.

Así las cosas, puede encontrar lo siguiente:

Martes, descuentos en marcas Makro.

Miércoles y domingos, descuentos en productos de plaza.

Viernes de licores.

Sábados de asados.

Éxito

De hecho, el supermercado anunció la campaña de ahorro de productos ‘Insuperables’ en todas sus tiendas en el país y en los canales de comercio electrónico. El portafolio incluye más de 500, productos entre ellos:

Leche.

Arroz.

Aceite.

Huevos.

Pasta.

Azúcar.

Agua.

Pollo.

Pollo asado.

Queso.

Carne de res molida.

Papel higiénico.

Detergente.

Blanqueador.

Shampoo.

Colsubsidio

Según Portafolio, la empresa decidió recudir los precios de más de 400 productos de la canasta familiar. Aplica para la marca Colsubsidio y para otras de menor costo. Algunos productos son:

Huevos.

Leche.

Arroz.

Azúcar.

Aceite.

Café.

Atún.

Frutas.

Carnes, pescados y pollo.

Papel higiénico.

Suavizante.

Crema dental.

Además, esta cadena continúa con jornadas de descuentos como ‘Martes de cosecha’, ‘Madrugón’, ‘Maxi Quincena’, ‘Días de ahorro’ y ‘Días de afiliados’.

Frente a todo eso, en un reconocido medio internacional Carlos Morales, director de la Food First Information and Action Network (Fian) confirmó que: “Ahora las empresas anuncian una bajada de precios. Me quedan muchas preguntas porque durante meses no se apiadaron ni de los consumidores ni de cientos de personas que se enfrentaron incluso al hambre”.

Sin embargo, varios expertos afirman que se trata de una posible estrategia comercial para elevar sus ventas, pues ahora la desaceleración económica permite hacerlo y, por ende, era viable ajustar los precios de algunos productos.

Incluso, algunos economistas se atrevieron a decir que, quienes podrían pagar esta disminución de precios serían los proveedores, argumentando que cuando se decretan promociones ese dinero sale directamente del bolsillo del proveedor, mas no de la superficie.

Asimismo, de acuerdo con información del Dane, la variación mensual de abril de este año es de 0,78, frente a 1,25 del mismo período del año anterior. En ese sentido, la inflación anual en Colombia se ubicó en 12,82 %, comparado al 13,34 % reportado en marzo.

Según los datos de la entidad, los ítems que representaron una mayor variación fueron las divisiones de alojamiento y servicios públicos, transporte y restaurantes y hoteles, contribuyendo con 0,63 puntos porcentuales a la variación total.