Se acerca el Día del Padre: ¿Cuánto gastarán celebrar esta fecha?

Fenalco Antioquia realizó una encuesta en la que encontró que, así como el año pasado, el 75% de los antioqueños festejará esta fecha especial, resaltando que el 51,7% lo hará en la comodidad de su hogar.

“Este fin de semana será especial para los padres paisas, especialmente porque el domingo 18 de junio hace parte de uno de los puentes festivos del año, y también porque esta fecha coincide con el pago de la prima de servicios que reciben gran parte de los trabajadores a mitad del presente mes”, explicó el gremio en un comunicado.

Esta serie de situaciones augura un día y un fin de semana de mucho movimiento en cuanto al comercio, puesto que los bares, gastrobares, restaurantes y tiendas de barrio también serán parte de esta celebración.

Precisamente, entre los encuestados, el 19,3 % llevará a su papá a comer a un restaurante, mientras el 22,2 % visitará la casa de un familiar.

Asimismo, entre los regalos más opcionados está ropa y calzado como la principal elección (64,8 %), seguido por tecnología (9,5%), dinero en efectivo (9,2 %), rancho y licores (8,6 %), artículos deportivos (6 %) y joyas y relojes (4,9 %), entre otros.

El lugar seleccionado para las compras del 37,5 % son los almacenes de cadena, mientras que para el 25,9 % son almacenes especializados y para el 16,3 % las tiendas por departamento. El 13,7 % lo hará por internet y el 13,4 % irá a los almacenes del Centro de Medellín, y especialmente a El Hueco.

“En la Federación hicimos un sondeo y encontramos que el 75 % de los antioqueños celebrará el Día del Padre, el próximo domingo 18 de junio, por lo que proyectamos ventas similares a las del año pasado, de unos $900.000 millones, teniendo en cuenta además el pago de la prima de servicios. Resaltamos que el 22% tendrá un presupuesto de más de $301.000, mientras el del 14,5 % será de hasta $300.000. El 58 % invertirá hasta $200.000 y el 5 % hasta $50.000”, precisó María José Bernal Gaviria, directora de Fenalco Antioquia.

Cabe resaltar que el medio preferido para pagar será el efectivo (51,6 %), seguido por tarjeta débito (31,7 %) y tarjeta crédito (16,7 %).

Y entre quienes no celebran este día, el 31,4% de los encuestados no tiene papá, mientras que al 28,8 % no le interesa este día y el 18,6 % no tiene dinero. El 13,6 % no tiene contacto con su padre y el 5,1 % no tiene empleo.