¡Se aprieta el bolsillo! Incrementa el precio de la revisión técnico-mecánica y así queda la tarifa para el 2023

Esta revisión tiene como objetivo principal verificar que los vehículos estén en condiciones adecuadas para circular de manera segura en las vías colombianas y que no representen un riesgo para sus ocupantes ni para otros usuarios de la vía.

“De esta manera, se aclara que los CDA deberán tomar, con una entidad aseguradora legalmente establecida en Colombia y con libertad de oferta, un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que ampare los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario”.

De hecho, se mencionaba la revisión vehicular desarrollada por los CDA. “El Ministerio de Transporte informa que no se aumentarán las tarifas de la revisión técnico-mecánica por parte de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA)”, aclaró el documento.

Ante este panorama y pese a que el pasado mes de julio el Ministerio de Transporte señaló que no incrementaría la tarifa de la técnica mecánica en Colombia, ya algunos conductores y propietarios de vehículos han evidenciado la subida de precios.

Esta polémica se da en medio del pasado pronunciamiento de Asocda, Acedan y Fenalco, gremios que representan al 95 % de los Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA) de Colombia, le solicitaron al ministro de Transporte, William Camargo Triana, dar un plazo de tres meses para darle cumplimiento a la circular externa No 20231010000327 del 10 de julio de 2023.

Por lo tanto, los CDA solicitaron un plazo de tres meses para darle cumplimiento a la circular, donde se solicita que no sea a partir del 1 de agosto de 2023 sino a partir del 1 de noviembre de 2023.

Este incremento se podría explicar debido a que en el artículo 1 de la Resolución 3318 de 2015 se autoriza a los Centros de Diagnóstico Automotor tener un piso y un techo en la tarifa.

Es por eso, según Caracol Radio, que algunos Centros de Diagnóstico Automotor han declarado que el aumento de la tarifa lo comenzaron a aplicar desde agosto. "Lo cual coincidiría con la necesidad de los CDA impuesta por el Ministerio de tomar un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular. No obstante, los CDA no han aclarado la relación entre ambos hechos".

Las tarifas de la técnico-mecánica quedarían con los siguientes precios para carros particulares y motos: $199 mil. Para vehículos livianos: $298 mil. Para vehículos livianos eléctricos: $222.500, y para vehículos pesados hasta $455 mil.

Evasión en Santander

Por cada 100 vehículos registrados en Santander, 59 circulan sin la revisión técnico-mecánica o no tienen vigente dicha inspección automotriz que se exige por ley.

En los últimos siete años la evasión de esta obligación creció significativamente en territorio santandereano. De hecho, en la actualidad el departamento supera el porcentaje de evasión promedio del país.