Este martes 30 de junio se iniciará, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el debate de la reforma laboral, con su artículo 1, que incluye principios como la igualdad de oportunidades, la remuneración proporcional al trabajo y la estabilidad en el empleo.

La cartera del Trabajo ha insistido en varias ocasiones que el objetivo principal del proyecto de ley es priorizar la contratación a término indefinido como una medida para reducir la tasa de desempleo actual, que se encuentra en 10 %. Por ende, la estabilidad en el empleo es uno de los aspectos que sigue generando discusión entre los sectores del país.

Como antesala al inicio del debate, Vanguardia conversó con el santandereano y viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma Egea.

¿Cómo llegan las fuerzas para el debate de la reforma laboral?

Lo más importante es que el país esté hablando de reformas y particularmente que esté hablando de la necesidad de dignificar el trabajo. Ya tenemos claramente las posturas de los distintos sectores políticos, una ponencia de archivo, una ponencia ‘alternativa’ o contrarreforma y la nuestra, que prometimos en campaña y construimos entre distintos sectores y con diversos actores. Será el Congreso el encargado de decir qué reforma laboral le entregará al país.

Ante los cuestionamientos de que esta reforma generará desempleo y más informalidad, ¿qué piensa?

Cada vez que se plantea una reforma laboral, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, se hace para generar derechos y respetarlos. Pero se han planteado cuestionamientos sin mucho sustento empírico, ni mucho menos científico, que encienden estas alarmas, que nosotros hemos considerado profecías catastróficas. Incluso la ministra llamaba tanto al sector privado como a los políticos a no generar caos alrededor de esta discusión con cifras inexactas, sin estudios, que sin duda alguna no le contribuyen a la democracia. Este debate lo queremos dar reposadamente con los datos suministrados por la Ugpp.

¿Cuál es el llamado al sector privado?

Llamamos al sector privado a que nos sentémonos para revisar cuál es la reforma laboral que Colombia necesita.

¿Qué buscan, en definitiva, con esta reforma?

Mejorar las condiciones de estabilidad en el trabajo, mejorar los ingresos de las familias trabajadoras, que se pueda generar empleo en distintos sectores, particularmente el del comercio y entretenimiento, porque un trabajador con estabilidad en el empleo accede a un préstamo, al sector financiero; con mejores ingresos lleva a sus hijos al cine, al centro comercial.