Se necesitan más recursos para vivienda de interés social en Colombia: Camacol

En Santander se han vendido en el último año 5.089 viviendas, de las cuales 3.174 son VIS y hay ofertas de 5.647 unidades.

Hay en este Gobierno también una preocupación por mejorar la situación de la población rural. ¿Cómo ven eso en materia de vivienda?

Nosotros presentamos 15 propuestas al Gobierno desde las campañas y una de las propuestas es también apuntarle a superar, si no del todo, sí en unas cifras más importantes de lo que se ha hecho históricamente, el déficit en vivienda rural.

La ruralidad tiene una característica y es que es vivienda dispersa. Ahí la manera de abordar esa problemática es lograr tener vivienda un poco más concentrada, que permitiría atacar el déficit y garantizar ese entorno de salud, educación, colegios y centros de atención a la primera infancia. Algo similar a lo que pasa en lo urbano.

Hay un gran compromiso del sector constructor que ya conoce esta propuesta y estamos buscando los caminos. Por ejemplo, seguramente se necesitan unos tipos de crédito distinto, un tipo de subsidio distinto. Hay zonas a las que el solo hecho de llegar con los materiales implica unos esfuerzos enormes pero eso está analizado, lo que toca ya es actuar.

¿Han tenido acercamientos con el gobierno en este tema?

Muchísimos. La ministra ha sido absolutamente contundente en darle mucha importancia al tema de la ruralidad. El Ministerio ya creó unas mesas en las que estamos participando.

¿Y la situación de la vivienda en las principales ciudades del país?

El hecho transversal es el crecimiento de la vivienda VIS en todo el país. No hay región de las 19 grandes regiones que nosotros analizamos (130 municipios), donde la vivienda de interés social no sea más del 50% de la vivienda. Lo que hemos visto en el corto plazo es que particularmente grandes ciudades han empezado a tener un retroceso precisamente por esta coyuntura de costos y demás, que es necesariamente donde la presión de costos es más fuerte.

Pero, al final, el mercado, como es un contexto macro, va a terminar afectando al resto de las regiones. Esperamos que la desaceleración se dé a lo largo de este semestre y ojalá el 2023 arranque con una mejor perspectiva. Y en ese panorama tal vez agregaría a Ibagué, es un caso excepcional: es una ciudad que tenía 3.000 viviendas y, hoy en día, tiene 7.500.

¿Es previsible entonces que haya una desaceleración relativa en el tema de vivienda, pero no perciben ustedes en ningún momento que lleguemos a una recesión en el sector?

Por lo menos en el corto plazo no lo estamos viendo. A Colombia, en los momentos de ajustes de la economía, la vivienda social la ha soportado. Lo que nos ayudaría a que no vaya a haber una caída enorme es no perder de vista la importancia de la vivienda de interés social. Si no la dejamos caer, estamos seguros que podemos soportar mucho de la economía.