Puntos planteados por los demandantes

2. Prohibir la deducibilidad de las regalías desconoce su noción constitucional como una “contraprestación” , de acuerdo a lo establecido en los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, pues las regalías son un recurso público, que hace parte del patrimonio del Estado. Es un costo estructural de la operación minera sin el cual no podría generarse utilidades.

3. La prohibición de deducir las regalías distorsiona el hecho generador del impuesto a la renta y, por lo tanto, afecta su núcleo esencial, toda vez que desconoce que el objetivo intrínseco de ese tributo es precisamente la obtención (en el año o período gravable) de ingresos susceptibles de producir incremento neto del patrimonio del contribuyente.

Las regalías no incrementan el patrimonio de quien las asume, pues son un recurso que le pertenece única y exclusivamente al Estado, y por esta razón fundamental, no podrían atribuirse como parte de la renta gravable de las compañías mineras.

4. Los países de la Ocde y muchos otros que tienen actividad minera permiten la deducibilidad de las regalías. Esta es una práctica común a nivel internacional. Colombia, se convertiría en el único país a nivel mundial que no admite la deducibilidad de las regalías.

5. Zambia que hasta hace poco no permitía la deducibilidad de las regalías y era el único ejemplo de países que no deducen sus regalías, ha implementado el desmonte gradual de la medida al considerar que puede ser una doble imposición y un desincentivo a la inversión, además de no estar en línea con las prácticas internacionales.