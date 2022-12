Si el campo no empieza a crecer, no hay forma de hacer la transición energética: Minagricultura

"Este es un gremio que sabe que tiene una responsabilidad por Colombia y para Colombia, un gremio que entiende el valor del sector agropecuario".

Con estas palabras Roberto Vélez, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, le dio la bienvenida a la ministra de Agricultura, Cecilia López, en el 90 Congreso del gremio caficultor.

La ministra López les advirtió a los productores del grano la importancia de cerrar la brecha de género en el sector. Por ejemplo, el 30% de los productores son mujeres, es decir, 160 mil cafeteras. De ellas, 40 están en los comités departamentales, para un 22%. Mientras que 1.305 hacen parte de los comités municipales (28%).

La jefe de la cartera del agro resaltó los programas de la FNC, como café de mujeres colombianas, estufas ecoeficientes, en la finca mercando, la salud preservando y el bolsillo cuidando.

Sobre el papel del campo en la transición energética, López enfatizó en que, si el campo no empieza a crecer, no hay forma de hacer la transición energética. "Cómo sustituimos los dólares de los hidrocarburos Si no crecemos en el agro, no hay transición energética".

Por eso, la ministra insistió en aumentar las exportaciones de café, que hoy tienen una participación del 34% del total de las agropecuarias.

"Necesitamos renovaciones de café para revertir la contracción de la balanza comercial. A partir del 2019, el rendimiento ha presentado una curva descendente debido a la disminución del parea renovada y el Fenómeno de la Niña", expresó la ministra.

Pobreza y café

Algo que le sorprendió a la ministra López es la brecha entre ingresos cafeteros y pobreza. "Cómo es que el sector tenga ingresos anuales de 4 mil millones de dólares y el 54% de los productores de cafeteros se encuentran en pobreza y vulnerabilidad, de acuerdo con el Sisbén IV".

Precisó que, a menor tamaño del cultivo, crece la probabilidad de estar en la pobreza. Por ejemplo, el 96% son pequeños caficultores con menos de 5 hectáreas.

Desafíos

La ministra de Agricultura les presentó a los dirigentes cafeteros la Reforma agraria para el sector. Estos son los principales puntos:

*Renovar áreas sembradas de los pequeños productores.

*Fomentar una adecuada gestión del riesgo.

*Protecciones del ingreso del pequeño caficultor.

*Facilitar el acceso a instrumentos financieros y de seguro acordes a la actividad productiva.

*Incentivar el incremento del área sembrada de los pequeños caficultores.

*Sustituir importaciones a través de la siembra de robustas.

*Apoyo con insumo y fertilizantes a pequeños productores.

"Esta reforma tienen que hacerla ustedes, con su voluntad, con sus recursos porque el Gobierno no tiene plata, solo podemos apoyarlos. Ustedes deben hacerla a su ritmo y financiarla. Solo les anunciamos que estamos gestionando 40 millones de dólares para producir bioinsumos para el agro colombiano".

Concluyó que la producción cafetera se cimienta en los pequeños productores y en renovar cafetales.