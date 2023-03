Siete bancos bajan tasas de interés de tarjetas de crédito, ¿hay riesgo de aumento de inflación?

Scotiabank Colpatria, el banco con las tasas más altas en Colombia, se sumó y las bajó a 20 % efectivo anual, para compras en supermercados, combustibles en estaciones de servicio y restaurantes con tarjetas de crédito privadas, básicas y clásicas, a partir del 15 de marzo.

¿Por qué bajaron las tasas de interés de las tarjetas de crédito en Colombia?

El pasado 2 de marzo, tras su visita a Montería, el presidente Gustavo Petro le hizo un llamado de urgencia a la banca de Colombia, en especial a los bancos privados, para que bajaran la tasa de intermediación, con el objetivo de disminuir las tasas de interés y así no desplomar la solicitud de créditos.

El Banco Pichincha, a partir de hoy 11 de marzo, disminuirá las tasas de interés a 20 % efectivo anual para las compras en comercios sin excepción, sin importar el tipo de tarjeta o el cupo.

40 % es la cifra a la que se enfrentan muchos colombianos con los intereses de los ‘tarjetazos’ cuando compran a cuotas.

Añadió que al ser esta una estrategia que no aplica para todos los tarjetas tendrá un impacto limitado. “Es importante monitorear que esto no vaya a generar problemas en la calidad de la cartera. Pero, en términos generales, es una medida interesante y creo que finalmente dinamiza el mercado de las tarjetas de crédito, que necesita mucha más competencia”, concluyó Mejía.

“Estamos hablando de una tasa que sigue ubicándose en un 16 % en términos reales, por lo que no es baja frente a lo que es la estructura del negocio”, dijo.

2,61 millones de tarjetas de crédito tiene Bancolombia en el mercado financiero de Colombia, por eso es el rey de ese segmento.

Intereses versus inflación

Alejandro Useche, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, explica que si bien es cierto que autoridades como el Banrep y la Superintendencia Financiera fijan las condiciones, por ejemplo, sobre la tasa de interés de usura, que es la máxima que se puede cobrar, las entidades son libres de cobrar y pagar a sus clientes las tasas de interés que consideren convenientes.

“Desde el punto de vista de los compradores, esta es una noticia muy positiva. Sin embargo, también puede tener un lado riesgoso porque habrá gente que querrá aprovechar y adquirir muchos bienes orientados al consumo. Es decir, las personas comprarán productos que aunque son importantes para la vida diaria y el bienestar, no generan un crecimiento del patrimonio, no están orientados a la compra de bienes de capital o inversiones y, por lo tanto, no generan una rentabilidad financiera para los hogares”, explicó Useche.

Por su parte, Raúl Ávila, profesor de economía de la Universidad Nacional, precisa que esta disminución puede generar un “alivio a futuro” en el nivel de endeudamiento de los colombianos.

Asimismo, considera que esto es importante si se tiene en cuenta que los niveles de ingreso de las personas estás restringidos y, además la caída de la demanda, también ha provocado una menor rentabilidad para el comercio.

Sin embargo, Bibiana Taboada, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, puntualiza que si se permite que la economía se sobrecaliente y siga creciendo a tasas no sostenibles, las consecuencias son niveles altos de inflación. “Subir tasas para apretar consumo es la manera de evitar que incremento en precios afecte a hogares”

En este mismo sentido, el codirector del Banco de la República Roberto Steiner dijo que la política monetaria opera con rezagos, de manera que es factible que la tasa de interés de política monetaria alcance su techo antes de que empiece a bajar la inflación.

“La evolución de la actividad económica es, por supuesto, uno de los factores que se tiene en consideración a la hora de evaluar hasta dónde subir la tasa de interés”.