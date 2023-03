Sigue la brecha laboral para las mujeres en Colombia

Causas multisistémicas

Para Juliana Martínez, profesora de género y sexualidad de American University, varias son las causas multisistémicas que llevan a que se siga presentando la brecha, “pero creo que hay un par de cosas que son muy importantes: la primera es que en la gran mayoría de los casos no se debe a prejuicios o discriminación explícita hacia las mujeres, es decir, no a que una persona sea machista conscientemente o no quiera pagarle el mismo dinero a las mujeres. Esos casos sin duda existen, pero no son la mayoría”.

De acuerdo con Martínez, la principal razón tiene que ver con “cómo nuestra organización social todavía depende del trabajo mal remunerado de las mujeres, particularmente en relación al cuidado, es decir, las mujeres seguimos llevando la carga de la gran mayoría de labores del cuidado de niños, de bebés, de ancianos, ya sean las propias madres o familiares”.

Lo mismo se da con la economía feminizada y con mucha frecuencia informal, donde la mayoría son mujeres: “Ese trabajo del cuidado usualmente no se remunera porque se asume que es parte de la naturaleza femenina, por ejemplo, el supuesto instinto maternal que lleva a que las madres quieran y tengan que pasar más tiempo físico con los hijos que los padres”.

Entonces, explica la académica, si se revisa la brecha de género más grande no es entre hombres y mujeres, sino entre padres y madres porque quienes más ganan son los padres y ellos usan esto “como una negociación para subir sus salarios y su escalafón, porque el rol del padre sigue viéndose como principalmente como del proveedor”.

Por el contrario, el rol de la madre no se imagina socialmente como quien gana el dinero principal para los hijos. Se asume que es un salario que complementa el del padre, así las estadísticas muestren que no es verdad, porque muchos hogares necesitan no solo los dos ingresos, sino que son de madres cabeza de familia.

Por esta sencilla razón, asegura Martínez, en la brecha de género los que más ganan son los padres, después vienen los hombres sin hijos, después las mujeres sin hijos y de último las madres.