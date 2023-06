¿Sin dinero para vacacionar en mitad de año? Mujer logró viajar a Punta Cana vendiendo la ropa que no usaba

Desde hace unos años se está viendo una explosiva popularidad en la moda de segunda mano a nivel mundial, y de acuerdo con Thread Up, se estima que para 2024 el 10 % del mercado mundial de prendas de vestir sea de ropa usada.

Ahora es más fácil que nunca sacar partido de ese vestido especial que ya no te queda bien o de ese blazer que ya no necesitas. En vez de organizar una venta de garaje o tirar esa ropa, puedes abrir tu propio closet en línea en plataformas para comprar y vender ropa usada desde la comodidad de tu hogar para ganar dinero extra e invertirlo en lo que más te gusta.

Este fue el caso de Jimena Castañeda, creadora de contenido que logró viajar de Medellín a Punta Cana para vacacionar con su novio, solamente con el dinero que había ganado vendiendo la ropa que ya no usaba. De acuerdo con Castañeda, usuaria de GoTrendier fue un proceso difícil el desprenderse de las prendas de su closet para venderlas, pero valió la pena el esfuerzo por conocer.

“Fui muy constante y enfoqué mi energía en mi objetivo. Debo confesar que soy bastante apegada, entonces hice un esfuerzo para hacer una limpieza del armario con la mano en el corazón, y saqué cosas que aunque me gustaban mucho, sabía que no me las ponía hace mucho y que merecían una segunda vida con otras personas. Busqué también diferentes formas de tomar las fotos de las prendas, y respondí muy rápido cualquier cosa que me preguntaran. Me tomó unos 6 meses aproximadamente conseguir el dinero”.

Es por esto que Ana Jiménez Country Manager de GoTrendier brinda 5 recomendaciones, para que te animes a realizar un detox en tu closet de esas prendas que no te pones y ganes dinero extra si lo que quieres es irte de viaje a mitad de año.

*Selecciona la ropa, accesorios, bolsos y zapatos que no utilizas hace más de un año y que están en buen estado.

*Toma fotos desde todos los ángulos con fondo neutro y luz natural.

*Fija un precio atractivo para que se vendan rápido.

*Pública entre 5-10 prendas para tener un clóset con variedad.

*Acepta ofertas y contesta rápido a tus vendedoras para multiplicar tus ventas.

Finalmente Castañeda afirma que al llegar nuevamente a Medellín, se ha trazado la meta de seguir vendiendo ropa de segunda para ahorrar y conocer otros lugares de Colombia y el mundo, sin tener que invertir de más, y destaca, “recomiendo GoTrendier porque es muy cómodo y fácil, adicional hay un respaldo que me hace sentir segura de que es un proceso transparente para compradoras y vendedoras. Además es importante contribuir desde lo que podamos con el planeta y qué mejor oportunidad de hacerlo que con las cosas que ya tienes en el closet, dándoles una segunda vida en manos de otras personas”.