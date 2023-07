La Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi emitió un Informe de Internacionalización, resultado de un sondeo realizado durante marzo de este año, a propósito de la reglamentación que plantea la reforma tributaria de Gustavo Petro con respecto a la tarifa de renta para zonas francas y la ejecución de lo acuerdos entre el Gobierno y los usuarios.

La muestra representa a 125 usuarios de 24 zonas francas, es decir, cerca de 74 % a 80 % del total del mercado nacional. Entre los hallazgos del informe, se encontró que, del total de las zonas francas, 48 % exporta, 47,2 % no y 4,8 % aún está en el proceso para hacerlo.

De los países a los que más se exportó, Estados Unidos sigue liderando el ranking de los cinco principales destinos. Le siguen Ecuador, Perú, México y Chile.

Coincidiendo con lo que afirmó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el Foro de Reindustrialización el miércoles en la Universidad del Rosario, los sectores objetivo de las zonas francas se centran en la manufactura, bien sea alimentos, bebidas, farmacéutico, sustancias y productos químicos y textiles.

Sobre las principales barreras que exponen las zonas francas para exportar, se tiene que la principal está en el costo de los fletes. Luego le sigue la complejidad de los acuerdos internacionales, barreras arancelarias, desconocimiento del mercado y dificultad en el orden público.

De las razones del porqué no exportan, la mayoría contesta que la actividad económica de la compañía se lo impide. La segunda razón más recurrente es que no cuentan con la suficiente capacidad productiva, seguido del desconocimiento del mercado y una ausencia considerable de potenciales clientes. Del total, 70,4% de las zonas francas no cuenta con un plan de internacionalización, que es una de las condiciones para la tarifa diferencial de la zona franca.

El informe también deja ver que, pese a que no cuentan con un informe de internacionalización, casi 80 % de los usuarios tiene claro qué producto o servicio desea exportar. Además, 60 % tiene claro a qué país puede exportar su producto potencialmente.

Colombia compite con países de la región que tienen tarifas diferenciales de renta que van desde 0 % y en algunos casos, como Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, van aumentando gradualmente después de periodos de maduración del proyecto.

También puede leer: Fuerte caída: Dólar en Colombia se acerca al terreno de los $4.000

De acuerdo con el BID, se esperan inversiones por aproximadamente US$78.000 millones para América Latina y el Caribe derivadas de proyectos de ‘nearshoring’ y ‘reshoring’.

Angélica Peña, directora de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi, explica la importancia de las zonas francas para la construcción del tejido empresarial. “Las zonas francas se ubican normalmente en los municipios donde no hay un tejido empresarial fuerte, por lo que esas zonas se vuelven unas anclas para construir empresas”, dice la directiva.

Beethoven Herrera, vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, explica que “las zonas francas en otros países han demostrado cómo han traído inversión, y Colombia puede hacerlo con su capacidad”.