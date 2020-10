Con la pandemia y en el reinicio de actividades, el sector manufacturero se reinventó fabricando tapabocas, esto con el fin de suplir las necesidades vitales por el virus y lograr mantener su productividad.

No obstante, debido a la poca demanda nacional y las restricciones para la exportación de estos elementos, los empresarios se enfrentaron a una sobreproducción.

Esta situación se agudizó porque al inicio de la pandemia se restringió la exportación de 24 bienes, entre ellos los tapabocas. Pero, hoy ya se permite su comercialización y hay más de 10 destinos demandando este producto: a Estados Unidos, China, Singapur, Hong Kong, Turquía, Ecuador, Panamá, España y Argentina, entre otros.

“Las empresas de reinventaron, encontraron una oportunidad y decidieron dar un giro y producir esta clase de productos para aprovechar la oportunidad. Aunque al inicio de la pandemia habíamos restringido la exportación de varios productos para atender la emergencia sanitaria y garantizar el abastecimiento interno, creamos una Mesa de Diálogo y Coordinación a la que iban a solicitar la autorización para exportar. Aprobamos la gran mayoría de las cantidades solicitadas”, dijo Laura Valdivieso Jiménez, viceministra de Comercio Exterior.

Tras la Mesa de Diálogo y Coordinación, que adelantó 25 sesiones, fueron remitidas 720 solicitudes para poder exportar, de las cuales se aprobaron 699 que representan el 97%.

Con esto, son cerca de 150 empresarios de Santander, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca y Risaralda que han aprovechado las nuevas tendencias de consumo y han suplido parte de la demanda de productos que la nueva realidad exige.

Entre enero y julio esos empresarios han exportado a 19 países US$ 29,4 millones de tapabocas, que un año atrás no hacían parte de la canasta exportadora del país, pues en el mismo periodo del año anterior esas ventas tan solo sumaban US$ 71.357.

El 74,6% de las empresas que han exportado tapabocas son mipymes y el 25,4% restante son empresas grandes.

“Esto muestra que, a pesar de la restricción a las exportaciones que se definió para poder garantizar abastecimiento en el país y atender de la mejor manera la pandemia, se dio vía libre a la inmensa mayoría y las ventas de esos productos aumentaron”, explicó la Viceministra.