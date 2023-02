Taxistas se van a paro divididos mañana 22 de febrero y Gobierno reitera su voluntad de diálogo con líderes de este gremio

Uno de los principales dirigentes del gremio de taxis Hugo Ospina señaló en medios regionales de Colombia que los taxistas que hacen parte de su agremiación se alejaron del paro nacional convocado para el próximo 22 de febrero.

“Todos tenemos la posibilidad de levantar la voz y es valedero, pero nosotros, los taxistas que me acompañan en mi agremiación no vamos a participar de este paro, porque creemos que es positivo y se le está haciendo al dirigente equivocado”, dijo a Cacica Stereo.

Por tanto, los taxistas se van a paro divididos. Ospina indicó que el paro debe estar dirigido a los alcaldes de cada municipio, en donde los taxistas se sientan afectados por la falta de acción y control.

“En el orden jerárquico y dicho por todos los estamentos, quienes tienen la responsabilidad de atender lo que están pidiendo los taxistas son los alcaldes y no el presidente ni el Gobierno nacional. Ya el Gobierno dio las instrucciones para controlar la ilegalidad en el transporte público y quien sea sorprendido prestando el servicio sin los fundamentos que permite la ley, se le debe cancelar la matricula del vehículo e imponer una multa de hasta $700 millones para el conductor, pero eso no se hace por ineficacia de los Alcaldes, que no tienen los pantalones para poner orden en este problema que nos aqueja”, señaló el líder gremial.

Gobierno colombiano

Mientras tanto el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, reiteró la invitación a los representantes y voceros que han sido designados por las agremiaciones de taxismo, promotoras de la movilización del mañana 22 de febrero, a la mesa de trabajo permanente que se instalará en la entidad, junto a los ministros de Trabajo, TIC, Transporte y Ciencia y Tecnología, para construir soluciones concertadas a los problemas que viene planteando el sector.

El Ministerio de Transporte también insistió en su voluntad y disposición al diálogo y llama de manera presencial a los designados por las diferentes agremiaciones de taxismo para que, desde las 2:00 p.m. de hoy, se analicen, discutan y se busquen alternativas de solución a sus peticiones.

Asimismo, el Ministerio de Transporte informó que mantiene las mesas regionales y convocará para la próxima semana a quienes no se vinculan al “Paro Nacional de la Industria de Taxis” para que, con todos los involucrados en el sector, (empresarios, propietarios y conductores) trabajemos las soluciones estructurales que demanda la prestación del servicio público de transporte individual.

El Gobierno nacional precisó que respeta el derecho a la protesta social y está convencido que el diálogo y la concertación son el camino para construir soluciones de fondo a las diferentes problemáticas de nuestro país y así llegar a la paz total.