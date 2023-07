Tenga mucho cuidado con créditos de plataformas digitales o aplicaciones, puede estar cayendo en un ‘gota a gota’ virtual

“En vista de las denuncias que he leído en medios sobre los préstamos “rápidos” a través de aplicaciones en internet, decidí ponerme en los zapatos de un cliente a ver cuánto paga por un préstamo”, dijo en su cuenta de esta red social y adjunto una imagen en la que se muestra una solicitud de un préstamo.

Los ‘gota gota’ digitales, en resumen, son plataformas que prestan dinero sobrepasando la tasa de usura de los intereses, incumpliendo con los acuerdos de pago y hasta resultan amenazando a las víctimas si no tratan de cancelar la deuda lo más rápido posible.

“Muchos han acudido ante el Gaula, la Fiscalía y la Superintendencia Financiera, que, supuestamente regula a las entidades financieras, pero esto no es una entidad financiera sino que solo existe en la virtualidad más no en la legalidad. Por esa razón ninguna autoridad tiene cómo rastrearlos ni la gente un sujeto pasivo a quién denunciar”, afirmó Guevara.

Una de estos casos es del abogado Duván Guevara, que documentó Blu Radio, quien ha creado grupos en WhatsApp con centenares de víctimas de estas aplicaciones, pero que hasta ahora solo ha encontrado barreras en la justicia que no le han permitido denunciar.

Lo que muchos usuarios aún no se explican es cómo aceptando términos y condiciones, esas aplicaciones terminan utilizando la intimidación como herramienta de cobro y videos y fotos con calificativos de “ladrón”, “prostituta”, entre otros para generar presión en el pago.

Hace un mes, la cadena radial Blu Radio reveló un caso de ‘gota gota’ virtuales, que ahora es una nueva modalidad que los prestamistas encontraron en internet para facilitar dinero sobrepasando la tasa de usura en los intereses, incumpliendo los acuerdos de pago y hasta amenazando de muerte a sus víctimas si no amortizan la deuda.

Según la Fiscalía General de la Nación, se han realizado investigaciones alrededor de las bandas delincuenciales que se dedican a prestar dinero a través de internet, además, la misma entidad ha asegurado que estas no solo operan en Colombia, sino en otros países como México y Perú.

En Colombia, por lo menos 8.000 personas han denunciado ser víctimas de los ‘gota a gota’, quien son perseguidas y acosadas por los delincuentes. Además, se han conocido casos de suicidio en Barranquilla y Medellín, según detalló la Fiscalía.

En Colombia, se han conocido cientos de testimonios de personas que han sido víctimas de estos prestamistas, quienes hostigan, acosan y amenazan a los usuarios para que paguen el dinero que se les prestó y, si no logran pagarlo, pueden llegar al punto de acabar con sus vidas.

Según expertos, el auge del ‘gota a gota’ en el país se debe a los altos indicadores de pobreza, las necesidades económicas apremiantes y la exclusión del sistema financiero.

Consecuencias

Jorge Mario Salcedo, docente del programa de Economía de la Universidad de La Salle, explica que el ‘gota a gota’ es un fenómeno socioeconómico asociado con el crédito informal, el cual es sencillo de acceder y obtener, se da de forma inmediata y sin papeleo.

“La característica principal de ese crédito es que no está regulado, ni supervisado, generalmente se realiza de forma ilegal. Esta alternativa es la única opción para personas de bajos recursos, trabajadores informales y para personas excluidas del sistema financiero por malos hábitos de pago y microempresarios que, cuando necesitan sostener su empresa, no tienen los recursos de respaldo o porque no cumplen los requisitos, o porque desconocen cómo hacerlo”, indica Salcedo.