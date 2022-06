Tiendas D1 va tras los locales de Justo & Bueno

Más del 80% de los locales que albergan las tiendas Justo & Bueno podrían cambiar de marca, y la mayoría entrarían a operar con el sello de D1, lo que podría ocurrir en cerca de 1.200 puntos de venta que tiene el emproblemado Justo & Bueno en el país.

Y es que en este río revuelto en el que está sumergido Justo & Bueno, son mucho los que quieren pescar, ya que hay una gran oportunidad en el caso de los competidores no solo para ampliar en el número de tiendas, sino además captar a esos clientes fieles.

En diversos medios de comunicación se ha comentado la noticia que a muchos de los dueños de los locales donde opera Justo & Bueno los están buscando agentes inmobiliarios para que se cambien a la competencia. Además no se presentaría un incumplimiento de contrato ya que muchos de los convenios no tienen multa por entrega anticipada de los espacios, y/o porque además no se incluyó una cláusula de Goodwill o prima por acreditamiento.

Las tiendas D1, así como Ara, están comenzando una competencia para hacerse a locales que en este momento pertenecen a Justo & Bueno. Y mientras todo esta novela por los espacios se desarrolla, los trabajadores piden que se liquide la compañía, y que se pongan al día con los salarios, ya que si bien están atendiendo las obligaciones con los proveedores, no sucede con los empleados.

Tiendas D1

Por mucho tiempo la cadena paisa de supermercados Éxito, que lleva más de 70 años en el mercado, tuvo la corona como el principal retail (cadena de comercio al por menor) de Colombia. Sin embargo, en los negocios no hay nada asegurado y este “trono” ahora se lo llevó Tiendas D1, que también nació en Medellín y solo lleva 10 años en el país.

De acuerdo con un reciente informe de Mall & Retail, la cadena de descuento duro o hard discount D1, obtuvo ingresos en 2021 por $9,91 billones, con un crecimiento del 32% con respecto a 2020. Estos resultados la ubicaron por encima de Alkosto, cuyos ingresos el año anterior fueron de $9,09 billones; y de Almacenes Éxito (marca del Grupo Éxito), que tuvo ventas por $8,58 billones y que siempre había liderado ese escalafón. (Ver gráfico).

Es de anotar que como conglomerado económico, las ventas del Grupo Éxito (incluyendo sus marcas Almacenes Éxito, Carulla, Surtimayorista, Superinter y Surtimax) siguen ocupando el primer lugar con ingresos cercanos a los $12,28 billones y un crecimiento de 5,5% frente a 2020.

“Los formatos hard discount viven un momento de auge en razón a la importancia que tiene para los hogares en época de crisis el ahorro en sus compras”, expresó Leopoldo Vargas Brand, gerente de Mall & Retail.

D1 ya tiene 2.000 tiendas en Colombia

Tiendas D1, propiedad del Grupo Santo Domingo y la cual pasó este año a llamarse D1 S.A.S, fue la primera cadena de descuento duro en llegar al país.

Y tal ha sido su éxito que este año la marca informó que llegó a su tienda número 2.000 en Colombia, con tres nuevas aperturas en Manaure (Guajira), Puerto Asís (Putumayo) y Escobal (Cúcuta).

“Nuestra estrategia de cobertura nos ha permitido estar en 451 municipios de 28 departamentos. El poner al consumidor como única inspiración de las operaciones ha hecho que D1 esté presente en tantos municipios, mejorando la experiencia de compra cada día. En general, queremos ser la primera alternativa para los colombianos”, explicó D1