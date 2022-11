"Trabajadores informales entre junio y agosto llegaron a 12,9 millones": Dane

El Dane reveló que entre julio y septiembre hubo 12,9 millones de trabajadores informales en el país, la proporción de ocupados informales fue de 58,3%, lo que significó una disminución de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (59,9%) y ubicó la cifra en 12,9 millones de personas.

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, esta proporción fue 44,0%, lo que representó una disminución de 1,4 puntos porcentuales respecto al trimestre julio-septiembre de 2021 (45,3%). Y para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas la informalidad se ubicó en 45,3% lo que significó una disminución de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2021 (46,8%).

En cuanto a sexo se refiere, para el total nacional, la proporción de hombres informales en este mismo periodo fue 60,1%, lo que significó una disminución de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (62,4%). En el caso de las mujeres 55,6% eran ocupadas informales, respecto al trimestre julio septiembre 2021 (56,0%).

INFORMALIDAD POR CIUDADES

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Riohacha (68,6%), Sincelejo (68,3%) y Cúcuta A.M. (67,9%), mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: y Manizales A.M. (35,8%), Bogotá (36,0%) y Medellín A.M. (39,2%).

El Dane también destacó que en el total nacional, para el trimestre julio - septiembre 2022, 84,8% de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal, mientras que en empresa pequeña, empresa mediana y empresa grande las proporciones fueron de 24,3%, 8,4%, y 5,3% respectivamente.

DESEMPLEO EN SEPTIEMBRE

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en septiembre hubo 2,69 millones de personas desocupadas, menos de las 2,81 millones de personas que había en el mismo mes de 2021.

Precisamente, el mes pasado, la población ocupada fue de 22,38 millones, frente a los 20,68 millones de 2021, esto quiere decir que el nivel de personas con un puesto de trabajo subió 1,7 millones el último año.

En porcentajes, el país pasó de una tasa de desempleo de 12% en agosto de 2021, a 10,7% para el mismo mes de este año. Esto significó una disminución que el Dane tasó en 1,3 puntos porcentuales para el indicador.