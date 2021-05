¿Tras retiro de la Reforma Tributaria debe renunciar el ministro Carrasquilla?

Sin embargo, en la foto llama la atención la ausencia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla quien fue el artífice de la Reforma Tributaria que puso en aprietos al gobierno.

Duque estuvo acompañado por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; la jefe del gabinete, María Paula Correa; y los ministros del Interior, Daniel Palacios; Defensa, Diego Molano; Vivienda, Jonathan Malagón; el de Comercio Exterior, José Manuel Restrepo y el director de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, entre otros. Del Minhacienda estuvo el viceministro Juan Alberto Londoño, quien es el funcionario de esa cartera que más había puesto la cara por el contenido de la reforma.

Aunque no es seguro que el ministro haya renunciado, o incluso que el mandatario nacional esté pensando en apartarlo del cargo, pareciera con la postal de hoy que es una decisión que ya se está tomando. Además, dentro del paquete de exigencias de los promotores del paro no solo estaba que se retirara el proyecto sino que además el hoy jefe de la cartera renuncie.

El retiro del proyecto no le quita presión de encima al actual ministro. Tal como lo dijo el presidente es necesario que se construya en el Congreso un proyecto de ley, en reemplazo de la fallida reforma tributaria, que garantice la estabilidad de las finanzas públicas y permita la continuidad de los programas sociales sin afectar el bolsillo de la clase media de Colombia.

Dicho proyecto nacerá del diálogo del Gobierno con los partidos políticos y ahí es donde el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya no tiene como negociar, pues los partidos siempre lo han calificado como un ministro distante, lejano y que no atiende, ni si quiera, los llamados a los debates de control político citados por el Congreso. En reemplazo del ministro, generalmente, asistían los viceministros de la cartera.

Además, debido a que el ministro quedó en la retina de muchos de los manifestantes como el orquestador de la que fue calificada como “nefasta” reforma tributaria, los partidos, en época preelectoral no querrán sentarse a discutir con él los cambios a un texto que había nacido muerto.

De hecho, el mismo domingo varios sectores políticos solicitaron la renuncia del ministro. El senador Armando Benedetti, por ejemplo, sostuvo que “celebro que Duque haya ordenado retirar la reforma tributaria del Congreso, pero aún estamos a la espera de la renuncia del señor Carrasquilla”.

Así mismo, el representante a la Cámara, Alejandro Vega, del Partido Liberal sostuvo que “aunque demorado, el retiro de la reforma era necesario y es un paso adelante en busca del consenso entre todos los sectores para la construcción de una reforma de nuestro sistema tributario para que sea justo y no grave a la gente pobre, la clase media y el agro. Desde hace meses en el Partido Liberal advertimos el riesgo social que el articulado propuesto traía para el país, pero el Ministro Carrasquilla no escuchó, ni buscó consenso y eso causó la fuerte inconformidad que vimos esta semana, por ello debe renunciar”.

Por otro lado, algunos mandatarios locales, a quienes les cayó todo el peso de hacer control del orden público en medio de la pandemia con la tensión de las manifestaciones, también exigen la renuncia del ministro. Por ejemplo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, aseguró que celebra el retiro de la reforma tributaria pero el “Ministro Carrasquilla, en un acto de respeto con el país, debe asumir su responsabilidad política y retirarse del cargo. ¡Debe irse con la reforma!”.

Al parecer el ministro ya le tiene reemplazo al puesto, pues estaría haciendo fila como presidente de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), una institución que tras la salida de su presidente, Luis Carranza Ugarte, está buscando cabeza. El pasado jueves 8 de abril se conoció que a través de una carta el Mincomercio, José Manuel Restrepo, y el gerente del Banrep, Leonardo Villar, postularon a Carrasquilla para el cargo. La elección se realizará entre agosto y septiembre de este año.

Para Carlos Arias, profesor de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado es más que evidente que el ministro debe renunciar pues “no solo por el error de presentar una reforma con una amplia falta de consenso; sino porque además el ministro no comunica de manera pedagógica los objetivos del gobierno; además de que no es una persona empática, se sostuvo en la posición de no retirar el proyecto a pesar de la indignación nacional”.

Sin embargo, el analista advierte que el jefe de la cartera no va a renunciar “porque representa el estatu quo de los empresarios; y siendo el alfil de Álvaro Uribe es evidente que hasta que el expresidente no diga que sale él no lo hace. Además el ministro no tiene vergüenza, cualquier persona que se le caiga una reforma que generó esta crisis política y social con un costo tan alto debería renunciar”.